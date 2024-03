Pomaže li stvarno zeleni čaj pri gubitku kilograma?

​Zeleni čaj jednako je poznat po svojim potencijalnim zdravstvenim prednostima kao i po svojoj posebnoj boji. Ovaj napitak postoji milenijumima, koristi se za hidrataciju i u medicinske svrhe, a istraživači ga nazivaju "drugim najpopularnijim pićem na svijetu iza vode". Zeleni čaj je stekao reputaciju superhrane i eliksira zdravlja, uz tvrdnje da može uticati na sve, od bolesti srca i rizika od raka do mršavljenja, prenosi "Yahoo". Ali, da li je to istina?

Samo pijenje čaja generalno je zdrava navika, pogotovo ako je on zamjena za slatke napitke, kaže dijetetičarka Teresa Fung, dr specijalista: "Čaj je sam po sebi izvrstan jer ima antioksidanse. Unosite tekućinu kroz čaj umjesto kroz sokove i gazirana pića".

Redovna konzumacija zelenog čaja može biti korisna za zdravlje ljudi, dodaje dr Džej Li, medicinski direktor u Južnoj Kaliforniji: "Mnogi pacijenti se kunu u njega i vjeruju da im pomaže u osjećaju dobrobiti".

Zeleni i crni čaj dolaze s istog stabla, ali se listovi čaja različito obrađuju nakon što su ubrani. Da bi se napravio crni čaj, listovi se oksidiraju – ostavljaju da se osuše i potamne – duže vrijeme. Zeleni čaj prolazi puno manje obrade, što bolje čuva antioksidanse u lišću.

Budući da se većinom sastoji od vode, zeleni čaj je niskokaloričan napitak sve dok mu ne dodajete zaslađivače. Jedna šolja sadrži:

- 2 kalorije

- 29 miligrama kofeina

- 0.5 grama proteina

- 2 miligrama natrijuma

Čisti zeleni čaj nema masti, šećera, ugljikohidrata ni vlakana. Sadrži tragove magnezijuma, kalijuma, mangana i riboflavina.

Zeleni čaj je poseban jer sadrži jake antioksidanse zvane polifenoli. Antioksidansi mogu neutralizirati slobodne radikale — štetne čestice koje nastaju kada tijelo obavlja redovite procese koji su nam potrebni za život. Budući da su neki od tih slobodnih radikala također upalni, antioksidansi bi mogli smanjiti rizik od upalnih bolesti, poput raka, piše Večernji list.

Katehini su dominantni polifenoli u zelenom čaju, a istraživači proučavaju njihov potencijal u prevenciji raka dojke, pluća, prostate, želuca i gušterače. Ali, studije o zelenom čaju i raku kod ljudi dale su nedosljedne rezultate, prema Nacionalnom centru za komplementarno i integrativno zdravlje.

I zeleni i crni čaj mogli bi imati blagotvorne učinke na činioce rizika od srčanih bolesti, poput krvnog pritiska i holesterola, ali nekoliko studija srovedenih u ovom području ima ograničenja pa nisu doneseni definitivni zaključci. Kada je u pitanju šećer u krvi, zeleni čaj bi ga mogao smanjiti. U kratkoročnim studijama, suplementacija zelenim čajem "značajno je smanjila glukozu natašte", ali su potrebna dugoročna ispitivanja, piše "Yahoo".

Iznenađujuća prednost zelenog čaja je to što prirodno sadrži fluorid, koji sprečava karijese, jer stablo čaja izvlači mineral iz tla. Jedno je istraživanje pokazalo da mača zeleni čaj u prahu ima najveću koncentraciju fluorida od različitih testiranih vrsta čajeva.

Ne, kaže Fung. On sadrži kofein, koji može privremeno malo povećati brzinu metabolizma, ali "to stvarno neće biti dovoljno da se bilo šta učini", objašnjava ona. Ekstrakti zelenog čaja ne dovode do značajnijeg gubitka tjelesne težine kod odraslih osoba s prekomjernom tjelesnom težinom ili gojaznošću i ne pomažu ljudima u održavanju gubitka tjelesne težine, primjećuje Nacionalni centar za komplementarno i integrativno zdravlje.

"Ljudi misle da ćete vidjeti kako se masnoća topi ako popiju nekoliko šolja zelenog čaja”, rekao je Dejvid Nieman, direktor Laboratorije za ljudske performanse na Univerzitetu Apalakian Stejt, "To se jednostavno neće dogoditi".

Je li dobro svakodnevno piti zeleni čaj?

Da, vjeruje se da je do osam šolja dnevno sigurno za piće, prema Nacionalnom centru za komplementarno i integrativno zdravlje. A, popijte najmanje tri šolje dnevno kako biste osjetili zdravstvene prednosti, kaže Fung.

Ako ste osjetljivi na kofein, trebali biste podesiti količinu kako ne biste pretjerali i počeli se osjećati bolesno, savjetuje Li: "Male količine kofeina, ako se radi o nečemu što neko redovno konzumira, ne bi trebale biti problem". Šolja zelenog čaja ima oko trećinu kofeina koji se nalazi u šolji kafe.

Pijenje običnog zelenog čaja je najučinkovitije, ali mu možete dodati limun ili med ako vam je tako draže. Takođe, stručnjaci preporučuju da sami skuvate čaj i pijete ga umjesto uzimanja dodataka ekstrakta zelenog čaja, navodi "N1".

Problemi s jetrom zabilježeni su kod ljudi koji su uzimali ekstrakte zelenog čaja u obliku tableta, pa bi se osobe s bolestima jetre trebale posavjetovati s ljekarom prije upotrebe proizvoda s ekstraktom zelenog čaja, upozorava Nacionalni centar za komplementarno i integrativno zdravlje, prenosi "Večernji list".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.