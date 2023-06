Popović: Dugotrajna izloženost stresu može da izazove fatalne posledice

Dugotrajna izloženost stresu može da izazove i fatalne posljedice po zdravlje i funkciju srca, preporučuje se fizička aktivnost i zdrav način života prije liječenja lijekovima, izjavio je danas za Tanjug kardiolog Goran Popović.

"Stres generalno ima vrlo negativan uticaj na ceo organizam i naravno da srce najviše trpi. Ja to ne kažem zato što sam kardiolog, nego su to zaista činjenice i dugotrajna izloženost stresu može da izazove čak nekada i fatalne posledice po naše zdravlje i po funkciju srca," objasnio je on.

Kaže da stres ima negativno dejstvo i kod zdravih i kod bolesnih osoba, s tim što kod bolesnih osoba dolazi do pogoršanja samog oboljenja primarne bolesti, na primjer da u slučaju ako neko boluje od povišenog krvnog pritiska, njemu će u stresu taj pritisak biti mnogo veći i imaće posljedice tog stresa ukoliko ima poremećaj ritma.

Dodaje da ukoliko postoji češća i permanentna izloženost stresu kod zdravih osoba, oni više neće biti zdravi, već će postati i oni pacijenti sa povišenim pritiskom, koronarnom bolešću i mnogim drugim bolestima.

Popović kaže da je jedna od osnovnih preporuka fizička aktivnost, koja je vid relaksacije i način kako da se potroši višak adrenalina koji se stvori u stresu, ali smatra da se zbog vrlo brzog načina života i nedostatka vremena ljudi fizički malo bave, što dovodi do viška kilograma, povećane masnoće u krvi, šećera i mnogih drugih bolesti.