Popularni savjeti za mršavljenje koji mogu ubrzati starenje

Ako postoji neka tema o kojoj se svakodnevno priča, to je mršavljenje. Prijatelji, rodbina i kolege vam daju savjete kako doći u top formu, na društvenim mrežama su svi fitness influenceri, a možete i pogledati YouTube videe na tu temu.

Međutim, trebate razmisliti o tome ko vam daje savjete jer su neki štetni po zdravlje. Dijetetičari su otkrili savjete za mršavljenje zbog kojih tijelo stari pa ih nikako ne bi trebalo primjenjivati.

Brojanje kalorija

Na prvu vam se može činiti da je brojanje kalorije odlična ideja, s obzirom na to da je za mršavljenje potreban kalorijski deficit. Međutim, više treba da se fokusirate na uravnoteženu prehranu nego kalorije.

"Jedno od štetnijih ponašanja koje vidim u području prehrane je brojanje kalorija, s tim da osoba nastavlja konzumirati puno obrađene i nekvalitetne hrane, a ne jede dovoljno omega-3 masnih kiselina, nezasićenih masti i vlaknaste hrane. Obroci koji su bogati potrebnim hranjivih tvari ne samo da će olakšati proces mršavljenja, nego će i podržati dugovječnost", kaže registrovana dijetetičarka Whitney Stuart za Eat This, Not That, prenosi živim.hr.

Nedovoljan unos proteina

Iako možda mislite da je jedino kalorijski deficit važan, ako ne unosite dovoljno proteina, vjerovatno nećete uspješno mršavjeti. I ne samo to, možete ubrzati starenje.

"Velika greška prilikom mršavljenja zbog koje se brže stari jest koncentrisati se samo na kalorijski deficit bez obraćanja pažnje na sastav kalorija. Bitno je konzumirati veće nivoe proteina prilikom mršavljenja ako pokušavate imati mišićavo tijelo", rekla je Lauren Harris-Pincus, registrovana dijetetičarka i osnivačica Nutrition Starring YOU.

Dodaje da mršavljenjem gubimo masnoće i mišiće. Gubitkom mišića ćemo usporiti metabolizam i smanjiti snagu, kao i potencijalno uzrokovati gubitak koštane mase. Stoga, kaže, trebamo ciljati na najmanje 25-30 grama proteina po obroku u kombinaciji s umjerenim količinama cjelovitih žitarica, biljnim vlakanima i zdravim mastima.

Konzumiranje proizvoda koji zamjenjuju obrok

Zamjenski obroci mogu biti štetni ne samo za održivi gubitak težine nego i za cjelokupno zdravlje.

"Iako proizvodi koji zamjenjuju obrok kao što su shakeovi ili pločice mogu biti korisni za povremeni niskokalorični obrok ili međuobrok, mnogi od tih proizvoda su visoko prerađeni te sadrže dodane šećere. Redovna konzumacija visoko prerađene hrane povezana je s brojnim hroničnim bolestima. Isto tako, previše šećera takođe može pridonijeti razvoju hroničnih bolesti i ubrzati proces starenja stvaranjem naprednih produkata glikacije (vezanje šećera za protein ili lipid)", kaže Sara Chatfield, registrovrana dijetetičarka u Health Canalu.

Izbacivanje ugljikohidrata

Atkinsonova, keto, LCHF su samo neke od dijeta zbog kojih smo počeli misliti da su ugljikohidrati naši neprijatelji. Međutim, to jednostavno nije istina.

"Iako je izbjegavanje dodanih šećera i rafiniranih ugljikohidrata korisno za mršavljenje, izbacivanje složenih ugljikohidrata poput svježeg voća, škrobnog povrća i cjelovitih žitarica može usporiti mršavljenje i čak doprinijeti preranom starenju jer su te namirnice vrijedan izvor vlakana i drugih vitalnih hranjivih tvari. Visoki unos vlakana povezan je sa sitošću tokom obroka i uspješnim mršavljenjem, kao i sa smanjenim znakovima starenja", kaže Chatfield.

Nizak unos masnoća

Ne morate izbjegavati masti kako biste smršavjeli. Zapravo, vaše tijelo treba zdrave masti da biste preživjeli.

"Iako masti imaju više kalorija (1 gram masti = 9 kalorija) u usporedbi s ugljikohidratima ili proteinima (1 gram ugljikohidrata ili proteina = 4 kalorije), mast nam je potrebna za naše cjelokupno zdravlje i dobrobit", objasnila je Vandana Sheth, registrovana dijetetičarka i autorica knjige My Indian Table: Quick & Tasty Vegetarian Recipes.

Dodaje da se zdrave masnoće nalaze u orašastim plodovima, sjemenkama, avokadu, ekstra djevičanskom maslinovom ulju i lososu, a imaju brojne benefite za kožu, srce i mozak.