Poznati onkolog otkrio zašto je optimističan po pitanju Kejt Midlton

Kerol Sikora, doktor koji im 50 godina radnog staža protumačio je detalje koji su za sada poznati o zdravstvenom stanju Kejt Midlton. On je u podužem obrazloženju za "Daily Mail" objasnio zašto je optimističan da će princeza od Velsa pobijediti opaku bolest.

"Kao onkolog sa skoro 50 godina staža, srećan sam što mogu da kažem da mi je ono što je poručila, zajedno sa izuzetnim napretkom u liječenju raka, naročito posljednje decenije, dalo veliku osnovu za optimizam", rekao je doktor misleći na princezu od Velsa.

Mnogo toga se promijenilo za ovih 50 godina, kako doktor kaže", kada je tek počeo karijeru, rak je bila ružna riječ i svi su lečeni na isti način. Danas se liječenje prilagođava. Ispitivanjem ćelija raka pod mikroskopom u laboratoriji za patologiju, ljekari sada mogu mnogo toga da utvrde u smislu da li se rak proširio i koliki su tačni rizici da se on ponovo pojavi.

"To je ono što će delimično objasniti pet nedelja kašnjenja između njene operacije sredinom januara i činjenice da je počela sa hemiterapijom krajem februara", priča doktor.

On ističe da laboratorijske analize mogu da potraju dobrih nekoliko nedjelja kako bi se sve prikupilo, a da ljekari nisu željeli da započnu bilo kakav oblik liječenja dok rane od operacije abdomena nisu zacijelile.

"Srećom, činjenica da je Kejt izjavila da sada prima preventivnu hemoterapiju sugeriše da analiza pokazuje da se rak nije proširio izvan trbušne regije. Da jeste, primala bi agresivniji oblik lečenja hemioterapijom", zapaža onkolog.

Umjesto toga, ona prolazi ono što je poznato kao adjuvantna hemoterapija, od latinske riječi adjuvare, što znači pomoći ili pomoći zdravlju u budućnosti.

To se obično događa ako ljekari vjeruju da postoji rizik veći od pet odsto da se rak vrati, niže od toga se smatra niskim rizikom, a dalje liječenje nije potrebno. To se odnosi na sve vrste raka, dok odnos rizika varira od zemlje do zemlje: u SAD je dva odsto, a ne pet.

"Sa samo 42 godine, sa troje djece, ta opcija za Kejt nije razumna. Uzgred, nije ni radioterapija, koja se jednostavno ne može primijeniti za rak u trbušnoj duplji, crijeva su izrazito osjetljiva na zračenje i raspala bi se na potrebnom nivou zračenja", naglasio je.

Hemoterapija se za sve vrste raka generalno primenjuje od četiri do šest mjeseci u intervalima od dvije do tri nedjelje, i dopušta normalnom kritičnom tkivu poput koštane srži i ćelija kože da se oporave.

Kejt je neko ko je inače sportski aktivan, pa doktor ističe da je zbog toga optimističan i da ovo ide u njenu korist u ovoj borbi

"Iako su dani intenzivnog povraćanja od hemoterapije davno prošli zahvaljujući ciljanim lekovima, postoje neke teške nuspojave koje su nažalost uobičajene " sugeriše dr Kerol Sikora i tu ističe umor kao glavni simptom, koji se pogoršava kako liječenje napreduje, dok mnogi pacijenti prijavljuju neugodno bockanje u nogama kao posljedicu oštećenja nervnog sistema.

"Što se tiče gubitka kose, to varira. Oboljeli od raka dojke ne mogu to da izbjegnu zbog lijekova koje koriste, ali čini se da oni koji se leče od drugih oblika raka drugačije prolaze, iako postoji velika verovatnoća da će Kejt osetiti da joj kosa postaje sve tanja kako meseci prolaze".

Kejt je neko ko je inače sportski aktivan, pa doktor ističe da je zbog toga optimističan i da ovo ide u njenu korist u ovoj borbi. Takođe, važan je i njen vedri duh, prenosi ona.rs.

