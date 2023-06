Pravilo da bi trudnica trebalo da jede za dvoje je velika zabluda

Zbog svog i zdravlja bebe, trudnice moraju da paze na kilažu, a optimalan višak kilograma tokom trudnoće iznosi od 10 do 15.

Danas se zna da tokom trudnoće buduća majka ne bi trebalo da se ugoji više od 10 do 14 kilograma. Ukoliko je reč o blizancima dozvoljen je nešto malo veći broj, a ako se u trudnoću uđe sa viškom kilograma, normalno je da se telesna težina poveća samo od sedam do 10 kilograma. Manjak kilograma pre trudnoće znači da možete sebi da dozvolite da "nabacite" do 15 kilograma, ali nikako više od toga.

Da bi trudnoća bila zdrava i da bi omogućila neometan razvoj bebe neophodno je da ishrana bude dobro izbalansirana i bogata različitim hranljivim materijama, koji uključuju odgovarajuće količine proteina, ugljenih hidrata i masnoća, kao i voća i povrća koji sadrže neophodne vitamine i minerale.

Činjenica je da kalorijski unos trudnice raste u toku trudnoće, ali nije neophodno da trudnica udvostruči unos kalorija, već on treba da poraste za nekoliko stotina kalorija do kraja trudnoće.

Kako bi žena održala vitalnost i odgovarajuću kilažu za vreme trudnoće, a istovremeno obezbedila sve potrebne sastojke za pravilan rast i razvoj bebe, neophodno je da se pridržava nekih jednostavnih pravila u ishrani za vreme trudnoće.

Voće i povrće

Preporuka je da se unosi četiri do pet porcija voća i povrća na dan. Voće može biti u svježem, suvom ili zamrznutom obliku, kao i u obliku sokova i smutija. Svježe i zamrznuto voće i povrće imaju viši nivo vitamina i drugih nutrijenata.

Eksperti savjetuju da je uvijek bolji izbor jesti svježe voće nego piti voćne sokove, pogotovo ukoliko sokovi sadrže dodatni šećer i aditive.

Proteini

Proteini životinjskog porekla su najbolji izvor gvožđa i esencijalnih amino-kiselina. Najzdraviji izvor proteina predstavljaju riba, teletina, piletina, jaja, plodovi mora. Ukoliko je trudnica vegeterijanac, neophodno je da se posavjetuje sa svojim ljekarom oko adekvatne zamjene za proteine koji se mogu naći u mesu.

Postoje i drugi dobri izvori proteina, poput kinoe, koja je poznata i kao kompletni protein i sadrži sve esencijalne aminokiseline. Dobri izvori proteina su takođe sočivo, mahunarke, leguminoze, orašasti plodovi, pečurke i leblebije.

Masnoće

Masnoće treba da čine 30 procenata dijetalnog unosa trudnice. Visok unos masnoća može povećati rizik od dijabetesa kod bebe u budućnosti, istakli su naučnici sa Univerziteta u Ilinoisu.

Međutim, nisu sve masti loše, a za zdravu i balansiranu ishranu je neophodan dovoljan unos mononezasićenih i omega-3 masnih kiselina, koje su poznate i kao "dobre masnoće". Hrana bogata mononezasićenim mastima uključuje ribu, maslinovo ulje, susamovo ulje, avokado, sjemenke i orašaste plodove.

Vlakna

Žitarice sa cijelim zrnom, mahunarke, voće i povrće su bogate vlaknima. S obzirom da se rizik od konstipacije povećava u toku trudnoće, ishrana bogata vlaknima je neophodna kako bi se ovaj rizik sveo na minimum.

Studije su pokazale da unos vlakana u toku trudnoće smanjuje rizik od hemoroida, koji se često javljaju kod trudnica.

Kalcijum

Dnevni unos kalcijuma je veoma bitan i obezbjeđuje se putem mliječnih proizvoda: mlijeko, jogurt i sir su namirnice bogate kalcijumom. Osim mliječnih proizvoda, biljna mlijeka, brokoli, kupus, kelj, bademi, kupine, smokve su takođe bogati kalcijumom.

Cink

Cink je element u tragu koji je neophodan za normalno funkcionisanje imunosistema, rast i razvoj organizma, sintezu proteina i metabolizam nukleinskih kiselina. S obzirom na to da su sve ove funkcije veoma važne za normalan rast i deobu ćelija, cink je veoma važan element za razvojni period fetusa.

Najbolji izvori cinka su dagnje, krabe, škampi, riba, piletina, ćuretina, sjemenke suncokreta, orašasti plodovi, đumbir, luk, cerealije, jaja.

Ne – alkoholu i kofeinu

Alkohol se nikako ne preporučuje u trudnoći, odnosno ne postoje "bezbjedne količine". Jetra fetusa ne može da obradi alkohol na isti način kao jetra odrasle osobe, tako da preveliki unos alkohola može ozbiljno da ugrozi bebin razvoj. Ukoliko trudnica konzumira prevelike količine kofeina u toku trudnoće, postoji povećan rizik od male težine bebe na porođaju, koja kasnije može dovesti do zdravstvenih problema.Mnoge namirnice i napici sadrže kofein, ne samo kafa, piše Novosti.