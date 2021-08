Prednosti i mane izlaganja suncu

Dolaskom ljeta i ljetnih vrućina sve više vremena provodimo vani i jedva čekamo odlazak na godišnji odmor kako bismo se opustili fizički i mentalno. Samim time smo sve više i češće izloženi suncu.

Sunčeva svjetlost može pozitivno uticati na otpornost tijela i sintezu vitamina. Isto tako, može poboljšati i naše raspoloženje jer potiče oslobađanje serotonina – „hormona sreće“. No, ono što znamo jeste da je važno izbjegavati prekomjerno izlaganje UV zrakama jer one uzrokuju pojavu hiperpigmentacije, finih linija i bora, a tu su i neke druge zamke o kojima se možda ne priča toliko, a dobro ih je znati. U nastavku pročitajte koje su prednosti i zamke izlaganja suncu.

Sunce smanjuje vidljivost ožiljaka

Ožiljci mogu uticati na naše samopouzdanje, posebno kada ih imamo na nekim izloženim dijelovima tijela. Jedan od načina za smanjenje vidljivosti ožiljaka je sunčanje. Sunčanje će, barem na neko kratko vrijeme, ali ne i dugotrajno, učiniti ožiljke manje vidljivima. Onaj ožiljak koji se možda nekad isticao jer je tamniji, manje će se vidjeti dok ste preplanuli. Ovo je najučinkovitiji trik za one svjetlijih tonova kože.

SPF ne određuje koliko možete biti na suncu

SPF je skraćenica za „faktor zaštite od sunca“. To je sustav koji pokazuje koliku zaštitu vaša koža dobija od UVB zračenja. Imajte na umu da SPF uopšte nije povezan s UVA zračenjem. Postoje dva načina na koji SPF kreme pružaju UV zaštitu – hemijske formule apsorbiraju UV zrake, dok ih fizičke reflektiraju s kože. Trebali biste nanositi oko 40 g kreme na cijelo tijelo, a u stvarnosti, rijetko ko nanosi toliko kreme.

Da biste odredili siguran vremenski period za sunčanje, trebali biste uzeti u obzir intenzitet UVB zraka (dakle visinu sunca), količinu kreme koju ste nanijeli i svoj tip kože. Ako na bočici piše stoji SPF 15, možda mislite da on produžava vrijeme sunčanja bez opekotina za 15 puta, ali u stvarnosti bi se zadani broj trebao podijeliti s oko tri.

Izlaganje suncu poboljšava kvalitetu sna

Kad smo izloženi sunčevoj svjetlosti to usporava proizvodnju melatonina – hormona koji se proizvodi u našem tijelu i koji je povezan s kontrolom spavanja. Tada naše tijelo dobiva jasan signal da više nije noć i to pomaže u održavanju normalnog ritma sna. Kad vani padne mrak, tijelo ponovno dobiva signal da stiže noć i počnemo se osjećati umorno i pospano. Niska razina proizvodnje melatonina noću uzrokovana je prekomjernom proizvodnjom tijekom dana. To je povezano s lošom kvalitetom sna, posebno kod starijih odraslih osoba. Zato ljeti čvršće i ljepše spavamo te se probudimo puno odmorniji.

Prekomjerno izlaganje suncu dovodi do pada imuniteta

Zbog prekomjernog izlaganja suncu postoji opasnost od pada imuniteta. Pad imuniteta može biti okidač za neugodne pojave poput herpesa na usni ili okolnoj koži. Koliko je to bolno, ali i estetski „nezgodno“ iskustvo znaju svi oni koji su barem jednom u životu imali herpes odnosno groznicu na usni, piše Journal.hr.