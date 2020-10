Prednosti integralnog hljeba

Kada kažemo integralna hrana, to se prije svega odnosi na žitarice i to one koje nisu prošle proces obrade, već je njihovo cijelo zrno.

Obradom zrno gubi svoju nutritivnu vrednost, što nije slučaj sa integralnim zrnom koje zadržava hranljivost, a zdravstvena korist je višestruka.

Zdravstvene koristi integralnih namirnica su dobro varenje, redovno pražnjenje crijeva, sniženje nivoa lošeg holesterola. Dodatna korist integralnih namirnica jesu vitamini.

Integralne namirnice imaju značajnu veću količinu vitamina B grupe koja je izuzetno važna za metabolizam ugljenih hidrata, ali i za kvalitet kože i noktiju. Što se tiče mršavljenja vlakna su krucijalna za svaku dijetu, iz dva razloga.

Razlog zašto treba da jedete integralne žitarice jeste jer uspešno kontrolišu nivo šećera u krvi. Integralne žitarice sadrže više vlakana i zato duže pružaju osjećaj sitosti, za razliku od bijelog brašna koje dovodi do naglog skoka šećera, a potom i gladi.

Ne bi trebalo da jedete više od 3 parčeta pravog integralnog hljeba na dan. Isto važi i za integralnu testeninu - iako jeste zdravija u smislu da održava nivo šećera u krvi, sadrži vitamine B grupe, poboljšava varenje - onda i dalje ima isto kalorija kao bijela testenina.

(novosti.rs)