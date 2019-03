Pregled vida treba obaviti i prije četvrte godine

Poremećaje vida kod djece roditelji uglavnom otkriju tek nakon što dijete krene u školu. Najčešći poremećaji u dječjoj dobi su dalekovidost, kratkovidost, astigmatizam i ambliopija. Zato je oftalmološki pregled jedan od najvažnijih, a treba ga obaviti najkasnije do četvrte godine.

"Do godine dana oko može 'bježati' te razvoj oka i vida nije u potpunosti završen. Ako ne postoje vidljivi signali poremećaja vida, pravo vrijeme za pregled je između treće i četvrte godine", pojašnjavaju oftalmolozi.

Simptomi po kojima roditelji mogu primijetiti da nešto nije u redu uglavnom su isti kod sve djece. Roditelji treba da obrate pažnju na to prati li dijete pogledom predmet, škilji li ili pokriva oko, ima li bijelu zjenicu, suze li mu oči pretjerano, ima li vrtoglavice, glavobolje i umara li se brzo.

Prilikom prvog pregleda, već s tri godine moguće je utvrditi i eventualne druge poremećaje vezane uz nasljedne faktore, a ne samo poremećaje oštrine vida. Kad se ustanovi problem, potrebne su kontrole dva puta godišnje i redovno nošenje naočara.

Djeca i strabizam

Neujednačen fokus ili blaga razrokost se možda ne čine toliko alarmantnima, no ako bilo koje od navedena dva stanja ostane neliječeno, jače oko djeteta - ono koje vidi dalje ili se bolje fokusira - lagano će postati dominantnije oko. Mozak će polagano početi ignorisati slike koje dobiva od slabijeg oka i prestaće razvijati nervne veze koje vode do njega. Do devete ili desete godine, gubitak vida na slabijem oku je obično trajan.

Do kompromitovanog vida na slabijem oku, poznatog kao ambliopija ili lijeno oko, ne treba doći. To stanje se može zaustaviti i preokrenuti, no potrebno ga je rano primijetiti pregledom vida.

Pregled vida i liječenje

Prvi pregled vida vašeg djeteta može obaviti vaš porodični doktor, pedijatar, medicinska sestra u školi ili oftalmolog. Mišljenja stručnjaka o tome ko bi trebalo da obavlja pregled vida i preglede očiju djece se razlikuju. Mnogi oftalmolozi i pedijatri smatraju kako pregled vida može biti dio rutinskog pedijatrijskog pregleda vašeg djeteta - sa uputnicom za dalje pretrage kod specijaliste ukoliko se primijete problemi. Dok drugi smatraju da bi pregled očiju kod djece trebalo da obavlja isključivo doktor oftalmolog. Ako početni pregled otkrije probleme s vidom, sljedeći korak je dublje ispitivanje od strane oftalmologa. Ukoliko se ustanovi ambliopija (slabovidost) liječenje uključuje: Povez za oko ili kapi za oči, propisana sočiva, operaciju.

Laserska operacija tek nakon 18. godine

Naočare služe da dijete vidi dobro i da se stanje dodatno ne pogoršava zbog naprezanja. Prilikom izbora naočara vrlo je važno da dijete učestvuje u izboru jer će tako lakše prihvatiti nošenje istih. Naočare moraju biti fleksibilne, a okvir od laganog materijala. Samo nošenje naočara ne može ispraviti slabovidost ili strabizam. Nošenje sočiva zavisno od sposobnosti djeteta da ih stavlja i vadi, što je obično u višim razredima osnovne škole. Laserska operacija moguća je tek nakon 18. godine, ako je dioptrija stabilna najmanje godinu dana.