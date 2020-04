Prehrambene navike koje vam odmažu u mršavljenju

Ponekad nam fitness cilj izgleda nedostižno, čak i ako vježbamo uporno i trudimo se da se hranimo što zdravije. Nutricionisti kažu da su osnovni krivci stagnaciji u procesu mršavljenja, naše svakodnevne navike, kojima mi često ne pridajemo mnogo značaja.

Evo koje navike moramo iskorijeniti, ako zaista želimo ravan stomak i besprijekorno izvajano tijelo:

Pazite sa alkoholom

Čaša vina s vremena na vrijeme je zaista ok, ali neka to bude jednom u dvije nedjelje. Svakodnevno čaša alkohola predstavlja izvor bespotrebnih kalorija, o kojima gotovo i ne razmišljamo, kada pravimo plan za ostvarenje kalorijskog deficita i ponekad su baš te kalorije, one koje nikako ne gubimo iako se toliko trudimo.

Zaboravite na prerađenu soju

Možda ste mnogo puta vidjeli da fitness gurui u svojoj ishrani koriste sojino, umjesto običnog mlijeka, međutim, prerađena soja ima sličan sastav hormonu estrogenu, pa izaziva nadimanje, dodatnu potrebu za hranom, ali i povećanu sklonost ka gojenju.

Smanjite unos kofeina

Iako je kofein odličan dijuretik, može dovesti do dehidratacije organizma, a na taj način doći će i do taloženja toxina u tijelu što dovodi do nadutosti.

Poboljšajte unos vlakana

Vlakna su veoma važan dio naše ishrane, ali je bitno unositi ih u prijepodnevnim satima, kada ih organizam mnogo bolje vari i koristi najbolje od njih.

Ograničite unos mesa

Osim što se meso najteže razgrađuje u našem organizmu, njegov unos podrazumijeva i potencijalni unos nezdravih supstanci, preostalih u životinjskom mesu, kao ostatak antibiotika koji se daju životinjama. Najčešće je riječ o hormonskim supstancama, koje mogu uticati i na povećanje naše tjelesne mase, pa je važno da kada god imate priliku nabavljate meso od domaće uzgajanih životinja, za koje provjereno znate da je prirodno i zdravo.

(lepotaizdravlje.rs)