Preko milion strana naučnih dokaza iza jednog proizvoda

U trenutku kada svijet prolazi kroz najveću zdravstvenu krizu u posljednjih 100 godina, kredibilitet, značaj i povjerenje u zdravstvene institucije skoro da dostižu svoj istorijski maksimum. Dok se svaka odluka kriznih štabova sluša i analizira sa posebnom pažnjom, a svjetska javnost sa nestrpljenjem iščekuje vakcinu protiv COVID-a, donijeta je još jedna odluka, koja će sasvim sigurno mijenjati tok javnog zdravlja, iako je pala u sjenku pandemije. A donijela ju je upravo jedna od tih institucija, čija se stručnost, naročito u kriznim trenucima, smatra bespogovornim autoritetom - američka Agencija za hranu i lijekove (FDA).

"Potpuni prelazak sa klasičnih cigareta na IQOS umanjuje izloženost organizma štetnim i potencijalno štetnim materijama", rekla je FDA ovog jula, u svojoj odluci da IQOS, sistem za konzumiranje duhana, deklariše kao proizvod modifikovanog rizika. Ova odluka predstavlja svojevrsnu istorijsku prekretnicu za sve odrasle pušače, jer sada je stigla i zvanična potvrda da bolja alternativa postoji.

"Ovom odlukom potvrđena je relevantnost godina istraživanja koja stoje iza IQOS-a. Od sada se diskusija može voditi samo na naučnoj osnovi, bez upliva emocija i predrasuda, i u najboljem interesu javnog zdravlja, i smanjenju broja pušača. Jer IQOS jeste jedno od rješenja na tom putu", smatra Srđan Lazović, generalni direktor kompanije Philip Morris za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.

"Iako je za nas u kompaniji Philip Morris nova era počela prije više od 10 godina, vjerujem da će ova odluka FDA otvoriti i novo poglavlje u odnosima regulatora i medicinskih autoriteta prema konceptu smanjenja štete u duhanskoj industriji, jer to je premisa na kojoj IQOS počiva. Sa druge strane, odluka FDA ističe da je upravo ovakva komunikacija podobna za promociju javnog zdravlja u SAD, i zato vjerujemo da će ona stići i do što većeg broja odraslih pušača koji ne žele ostaviti nikotin, jer oni imaju pravo da znaju da bolja alternativa postoji", istakao je Lazović.

Zašto je ova odluka važna globalno, s obzirom na to da se radi o odluci regulatornog tijela jedne države? Koja je zapravo razlika između ove odluke i odluke koju je FDA donijela prošle godine, a isto se odnosila na ovaj proizvod?

Koliko je ova odluka važna, najbolje govori podatak da smo mi prije četiri godine FDA predali preko milion stranica naučne dokumentacije koje pokazuju da je tehnologija zagrijavanja, a ne sagorijevanja duhana, a na kojoj počiva IQOS, bolja u odnosu na nastavak korištenja klasičnih cigareta. Samim tim što je FDA najprije trebalo tri godine da autorizuje naš proizvod za komercijalizaciju, pa potom još godinu dana da ga deklariše kao proizvod modifikovanog rizika, dokaz je da se svaka odluka ovog tijela donosi poslije studioznih, izuzetno temeljnih i složenih analiza. Gotovo sve njihove odluke, baš zbog procedura i metodologije koja se primjenjuje od univerzalnog su značaja, i nerijetko, globalnog važenja.

Prošlogodišnja odluka odnosila se na komercijalizaciju uređaja, zato je ova druga, ovogodišnja, toliko bitna. Jer predstavlja taj korak dalje, koji na prvo mjesto stavlja interes javnog zdravlja, a ne samo i isključivo profit, kako bi neki pomislili. Naša kompanija će nastaviti da dostavlja agenciji sve rezultate aktuelnih i budućih istraživanja, i posebno je ohrabrujuće što FDA vidi potencijal ovog proizvoda jer je "FDA dodatno obrazložila da postojeći naučni dokazi ukazuju da se od tih budućih studija može očekivati potvrda mjerljivog umanjenja teških oboljenja i smrtnosti kod korisnika ovih duhanskih proizvoda".

Da li ova potvrda i zvaničnih zdravstvenih ustanova znači kraj duhanskoj industriji kakvu poznajemo? Da li vjerujete da cigarete mogu i treba da odu u istoriju?

Lično vjerujem da je ovo decenija koju ćemo završiti u dobroj mjeri oslobođeni od duhanskog dima. Iako smo mi ovu revoluciju započeli, mislim da će nam ova odluka pomoći da na tom putu imamo više saveznika. Plan koji smo u kompaniji Philip Morris zadali, možda previše ambiciozan, da do 2025. godine više od 40 miliona odraslih pušača pređe na proizvode bez duhanskog dima, ne možemo ostvariti sami. Zato, samo ako budemo imali podršku, podsticaje i saveznike u regulatorima, društvu, ali i konkurenciji, možemo doći do tog, ali i drugog cilja - da se okonča prodaja klasičnih cigareta u roku od 10 do 15 godina u nekim zemljama. Upravo ova odluka FDA jeste taj veliki, ali i zajednički korak za javno zdravlje, koji će, nadamo se, doprinijeti da ovu deceniju završimo oslobođeni duhanskog dima, ili barem što je moguće bliži tom cilju.

Ova potvrda FDA možda IQOS-u daje samo trenutnu prednost, jer je prvi uređaj koji je svrstan u kategoriju proizvoda "modifikovanog rizika", ali se nadam da je istovremeno i podsticaj svima, u okviru industrije da se u potpunosti oslone na nauku i inovacije, jer samo tako možemo ubrzati promjenu kojoj težimo i smanjiti broj pušača.

Pandemija COVID-19 još uvijek traje i sada je sasvim izvjesno da se do kraja ove godine nećemo i konačno obračunati s ovim virusom. Tokom ovih šest mjeseci s virusom, naučnici i medicinski radnici sve vrijeme upozoravaju na povećan rizik oboljevanja kod pušača. Šta imate da kažete onima koji ovu FDA odluku dovode u vezu s tim?

Čuveni antički filozof Aristotel je rekao: "Drag mi je Platon, ali mi je istina draža". Ako je on kao jedan od najvećih mislilaca starog vijeka stao na stranu istine, umjesto na stranu svog učitelja, bilo bi poražavajuće da mi danas u 21. vijeku između nauke, kao jedine univerzalne istine, izaberemo stranu dezinformacija, zabluda, teorija zavjere. Ako uzmemo u obzir da je COVID-19 potpuno novo oboljenje, izbjeći dezinformacije je ključno. Ovo mogu da potvrdim i sam, jer sam preležao ovaj virus, i ključno za ozdravljenje mi je bilo da izbjegnem dezinformacije, paušale procjene, te senzacionalizam i da se prepustim struci, nauci i ljekarima.

Isto, vjerujem, važi i za druge probleme s javnim zdravljem, kao što je pušenje, jer ta "pandemija" i problem očigledno neće nestati zato što se drugi pojavio. Sada je već jasno da s koronom moramo naučiti i nastaviti da živimo i da svijet ne može stati. Upravo odluka koju je donijela jedna od najuglednijih i najrigoroznijih agencija iz oblasti zdravlja u svijetu i koja nedvosmisleno tvrdi da potpuni prelazak sa klasičnih cigareta na IQOS umanjuje izloženost organizma štetnim i potencijalno štetnim materijama, treba da bude iznad svih teorija zavjera.