Prekomjeran unos soli može oslabiti imunitet

Već je poznato da unos previše soli u organizam može imati negativne efekte na zdravlje, a prema novom istraživanju, prehrambeni stručnjaci preporučuju odraslima da ograniče dnevni unos na najviše pet ili šest grama, uključujući i sol koja se krije u prerađenoj hrani.

Novo istraživanje pokazalo je da bi nas količina soli koju jedemo mogla učiniti ranjivim na bolesti koje izazivaju bakterije, odnosno da može oslabiti naš imunitet, piše Metro.

Studija objavljena u časopisu Circulation nadala se da će steći više razumijevanja iz studije iz 2015. godine, koja je otkrila da velike količine natrija u krvi utječu na to kako se određena vrsta bijelih krvnih ćelija priprema za reakciju kad osjeti nezdravu ćeliju.

U ovom istraživanju tim je ispitivao “metabolizam imunoloških ćelija koje su bile izložene visokim koncentracijama soli”. Ovog puta primijetili su kako sol utječe na imunitet remeteći disajni lanac, što uzrokuje da ćelije proizvode manje ATP i manje kisika. ATP (adenozin trifosfat) se objašnjava kao “univerzalno gorivo koje pokreće sve ćelije”, pružajući energiju za mišićnu snagu i metaboličku regulaciju.

To znači da, ako visok nivo natrija u tijelu uzrokuje nedostatak ATP-a, to može utjecati na sazrijevanje i funkcioniranje tih bijelih krvnih ćelija. Te su ćelije odgovorne za imunološki odgovor tijela. Profesor Markus Kleinewietfeld sa Univerziteta Hasselt rekao je: – Naravno, prvo na šta pomislite je kardiovaskularni rizik. No, višestruka ispitivanja pokazala su da sol može utjecati na imunološke ćelije na razne načine. Ako se tako važan ćelijski mehanizam naruši duže, mogao bi imati negativan utjecaj i potencijalno bi mogao potaknuti upalne bolesti krvnih žila i zglobova ili autoimune bolesti.

Prema ovoj studiji, prehrambeni stručnjaci preporučuju odraslima da ograniče dnevni unos na najviše pet ili šest grama, a ovaj izračun uključuje i sol koja se krije u prerađenoj hrani.