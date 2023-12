Prevencija kardiovaskularnih oboljenja neophodno u djelovanju zdravstvenog sistema

Jedan od istaknutih govornika na drugoj po redu konferenciji Gorući problem, na kojoj je razrađena tema - Rethink: Decoding Misinformation (Promisli: Dekodiraj Dezinformacije), bio je i doc. dr Edin Begić, kardiolog iz Sarajeva. On je u okviru svog predavanja, posvećenog prevenciji kardiovaskularnih oboljenja i otklanjanju faktora rizika, istakao značaj uticaja stila života na potencijalne kardiovaskularne bolesti.

"Prevencija kardiovaskularnih oboljenja je nešto što čujemo svakodnevno, iako se doima da nije zaista prisutno u našem društvu. Unatoč navedenom, postoji pravac koji isto promoviše, kako u medicinskom sistemu, tako i u svakodnevnom životu. Prevencija se odnosi i na djelovanje javnozdravstvenog sistema, prvenstveno kroz raznorazne programe prevencije, ali vjerovatno najveći smisao iste se ogleda u modifikaciji modificirajućih faktora rizika za nastanak bilo kakvog akutnog patološkog incidenta. Mlađa populacija, s obzirom na savremeni način života, sve češće postaju pacijenti kardiologa i u svojim dvadesetim, odnosno tridesetim godinama života. Srčani udar, akutni infarkt miokarda, postaje nešto što više i nije pretjerano iznenađenje u pomenutoj životnoj dobi, a sve češće su i dijagnoze srčane slabosti, koje ljekar često etiološki i ne može da objasni. Proces ateroskleroze, odnosno upalnog procesa i kalcifikacije zidova krvnih sudova se verificira i u pomenutoj životnoj dobi, a sama prevencija nastanka akutnog kardiovaskularnog incidenta je ovisna o promjenama životnog stila", rekao je doktor Begić.

Prema njegovim riječima, pojava ateroskleroze je usko vezana za nedostatak fizičke aktivnosti, lošu ishranu (uz neredovnu ishranu), stres u toku svakodnevnog života, konzumaciju alkohola kao i cigareta, te tako mlađa populacija ulazi u zonu rizika od nastanka kardiovaskularnih oboljenja i u ranoj životnoj dobi, a često toga nisu ni svjesni.

"Smanjenje rizika od nastanka kardiovaskularnog incidenta se može reducirati pravilnom ishranom, kontrolom unosa soli, ugljenih hidrata, prestankom pušenja, kao i održavanjem ciljnog nivoa holesterola i triglicerida. Uzimanje lijekova za tretman povišenog krvnog pritiska, šećerne bolesti ili hiperlipidemije, bez nefarmakološke terapije (promjene životnog stila) i nije toliko smisleno, te sami očekivani efekat istih se i neće dogoditi. Bez kontrole hroničnog oboljenja, povećava se broj komplikacija, a sami kvalitet života je lošiji - kaže kardiolog.

Doktor Begić ističe da je pušenje postalo jedan od simbola socijalnog i ekonomskog statusa svakodnevnog života širom svijeta, ali sa sobom nosi ozbiljan zdravstveni rizik.

"Kada se jedna individua suoči sa listom modificirajućih faktora, doima se da navika konzumiranja cigareta predstavlja i najveći problem, a i najlakši s aspekta da je pušenje lako odbaciti, jer je ista općepoznata kao rizikofaktor za nastanak bilo kojeg karcinoma ljudske vrste, pa do nastanka infarkta miokarda ili moždanog udara. Prestanak pušenja u bilo kojem trenutku je najbolje rješenje. Nakon svakog akutnog kardiovaskularnog incidenta, u svakodnevnom radu s pacijentima, ljekari se trude da naglase esencijalnu važnost prestanka pušenja. Iako je svima jasno da je navika štetna, i da zaista s istim treba prestati, stav je da samo jedna petina onih koji su bolesni, to i urade. Iako u periodu nakon srčanog udara, pojedini pacijenti i prestanu s navikom konzumiranja cigareta, u nekom doglednom vremenu veliki broj njih se vrati, osobito oni kod kojih sami srčani udar nije ostavio veliku posljedicu za kvalitet života. Šta u biti učiniti s onima koji ne mogu prestati konzumirati cigarete, a vjerovatno moraju, jedno je od aktuelnih pitanja za one koji upravljaju zdravstvenim sistemom. Vjerovatno, jedino smisleno je ponuditi alternativu, koja je manje štetna, te ukazati na benefite koje alternativa nudi, ali i na potencijalnu štetnost", ističe doktor Begić, pa dodaje:

"Tehnologija zagrijavanja duvana, a ne sagorijevanja, vjerovatno ima smisla i ljekari i istraživači moraju obratiti pažnju i informisati se o istoj. Američka agencija za hranu i lijekove FDA je ovaj proizvod svrstala u kategoriju proizvoda modificiranog rizika, što opet sa sobom nosi i naučnu osnovanost, u skladu koje je zaključak dobiven. Uređaji nove generacije nisu bez rizika po zdravlje, ali je on reduciran u odnosu na konvencionalne cigarete, osobito u sferi ateroskleroze i protoka kroz krvne žile. Prevencija kardiovaskularnih bolesti je imperativ savremenom sistemu medicinske zaštite, a prestanak pušenja ili bar prelazak na alternative, vjerovatno i sama srž djelovanja."

