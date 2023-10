Previše unosa vitamina C šteti vašem zdravlju

Prema brojnim istraživanjima, vitamin C je jedan od najvažnijih za naš organizam.

Vitamin C djeluje kao jak antioksidans ima značajnu ulogu u jačanju našeg imuniteta, ali to su samo neki od mnogih potencijalnih pozitivnih učinaka ovog vitamina.

Kako donosi Mayo klinika, vitamin C iz našeg organizma takođe uspješno eliminiše različite štetne toksine i teške metale koji dugoročno znaju biti izvor mnogih teških bolesti, uključujući i nekoliko vrsta karcinoma. Preporuka je da osoba dnevno unosi 75 miligrama.

No ponekad se s unosom vitamina C može i pretjerati, što negativno utiče na naše zdravlje. Kako objašnjavaju stručnjaci, previše ovog vitamina može dovesti do nekoliko neželjenih nuspojava, od kojih neke nisu nimalo bezazlene.

To su:

mučnina

gorušica

proliv

bolovi i grčevi u trbuhu

glavobolja

problemi sa spavanjem (nesanica, buđenja tokom noći)

anemija.

Osim toga, ako pretjeramo s unosom vitamina C, takođe bismo mogli imati problema s bubrežnim kamencima. Kako kažu ljekari, previše ovog vitamina dovodi do pojave kamenca u našim bubrezima. Što više nepotrebnog vitamina C unesemo u organizam, više se izlučuje bubrezima, a to dovodi do nastanka bolnih kamenaca.

(B92)

