Prirodnim putem do zdrave sluznice usne šupljine i grla!

Usna šupljina i grlo predstavljaju "ulazna vrata" za mikroorganizme iz spoljašnje sredine. Tokom hladnijeg perioda godine izloženost hladnom i suhom vazduhu oštećuje sluznicu usne šupljine i grla i smanjuje njihovu lokalnu otpornost.

Boravak većeg broja ljudi u zatvorenim i slabo ventiliranim prostorijama pogoduje zadržavanju i razmnožavanju mikroorganizama, što zajedno sa lokalnim padom imuniteta sluznica predstavlja razlog zbog čega se upale grla češće javljaju u toku zime.

Uloga lizozima u zaštiti sluznice usne šupljine i grla

Pljuvačka sa svojim antimikrobnim djelovanjem predstavlja prvu liniju odbrane domaćina sprečavajući prodor mikroorganizama. Jedan od najznačajnijih sastojaka pljuvačke u borbi protiv uzročnika upala je lizozim - supstanca koju čovjek prirodno stvara u pljuvačci, ali i u drugim tjelesnim tečnostima. Taj lizozim je značajan faktor prirodnog imuniteta koji uništava bakterije, viruse, gljivice i to samo one štetne, dok takozvane "dobre bakterije" ne uništava i ne remeti normalnu bakterijsku floru usne šupljine. U lizozimu imamo pozitivno djelovanje protiv štetnih mikroorganizama i sigurnu primjenu jer ne razvija rezistenciju i ne dovodi do drugih neželjenih efekata s obzirom da se radi o potpuno prirodnoj supstanci. Osim što uništava bakterije, lizozim na prirodan način obnavlja oštećenu sluznicu usta i grla. Kada imamo upalu u tom području najčešće nam je sluznica oštećena, što dovodi do povećanog rizika od novih infekcija i zato nam je obnavljanje sluznice odnosno njeno ubrzano zarastanje veoma važno.

Kod upalnih stanja usne šupljine i grla naš organizam ne stvara dovoljno lizozima i tada nam je potreban dodatni unos. Na sreću, u Bosni i Hercegovini raspolažemo sa nekoliko proizvoda koji sadrže lizozim, u obliku lozengi koje pacijenti otapaju u ustima ili u obliku sprejeva za usta, tako da naši pacijenti imaju mogućnost borbe protiv ovih upala na prirodan način.

Jedinstveni sastav lijekova Lysobact za sluznicu usta i grla baziran je na lizozimu, prirodnom faktoru lokalnog imuniteta sluznice, koji svojim višestrukim korisnim djelovanjima pomaže u zaštiti i ozdravljenju sluznice usta i grla, te predstavlja odličan terapijski izbor za uzročno i simptomatsko liječenje akutnih upala sluznice usta i grla. Pored toga, aktivne komponente lijeka Lysobact smiruju upalni proces, pomažu zarastanje rana i oštećenja sluznice usne šupljine, ubrzavaju ozdravljenje, štite sluznicu usne šupljine i grla, pojačavaju lokalni imuni odgovor sluznice i dovode do blagog analgetskog učinka. Lysobact® komprimovane lozenge namjenjene su osobama sa smanjenom lokalnom otpornošcu u usnoj šupljini i grlu kao što su: pušaci, osobe sa šecernom bolešcu, osobe koje nose zubne proteze, osobe podvrgnute zracenju i/ili kemoterapiji. Sadrži lizozim i vitamin B6 za dodatno zaštitno djelovanje na sluznicu usne šupljine i grla. Za blage i umjerene upale sluznice usne šupljine i grla preporučuju se Lysobact DUO® lozenge ili Lysobact Spray®, dok se kod jačih i bolnih upala, preporučuje Lysobact COMPLETE Spray® - kompletno rješenje za grlobolju. Lysobact P Spray® je najmlađi član porodice Lysobact, namijenjen liječenju upala sluznice usne šupljine i grla različite etiologije kod djece starije od dvije godine.

Svi Lysobact proizvodi su obogaćeni aromom peperminta koja dodatno osvježava dah kod upalnih stanja. Lysobact proizvodi ne sadrže alkohol, te ne isušuju sluznicu, a u svom sastavu nemaju ni šećer zbog čega su terapija izbora i za pacijente oboljele od šećerne bolesti.

Lysobact proizvodi su dostupni u svim bolje snabdjevenim apotekama bez ljekarskog recepta.