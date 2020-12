Produžite sebi život: Tehnika pravilnog disanja

Većina ljudi ne koristi pun kapacitet pluća, što može da dovede do akumulacije toksina i lošeg dopremanja kiseonika tijelu. Kao posljedica, mogu da se jave glavobolja i vrtoglavica, kao i druge smetnje i zato vam opisujemo tehniku pravilnog udisanja.

Instruktori joge uvijek će vam reći: "Ako želite da živite dugo, naučite pravilno da dišete". Mirno i duboko disanje bitan je preduslov psihofizičke opuštenosti i duševnog mira. Jedan od bitnih zahtjeva povratka zdravom životu upravo je potreba za pravilnim i zdravim disanjem. Istinsko učenje disanja počinje nečim što predstavlja bitan i logičan preduslov – fizičkim vježbama kojima se jačaju i angažuju svi oni brojni mišići koji su aktivni u procesu disanja: dijafragma, trbušni i međurebarni, ali i mišići grudnog koša i leđa, pa čak i lica i nosa.

Posljedice lošeg disanja

Najveća greška ljudi je forsiranje grudnog plitkog disanja umesto trbušnog, što ima za direktnu posledicu manju količinu svežeg vazduha u plućima. To znači i lošije dopremanje kiseonika u telu zbog činjenice da takvim disanjem vazduh ne dolazi do dubokih donjih dijelova pluća čije su alveole u dodiru s većim brojem kapilara.

Produženo neadekvatno disanje može da dovede do lošijeg metabolizma, a posljedično i do osjećaja manjka energije, slabijeg pamćenja i slabijeg rada mozga, kao i pada koncentracije. Takođe, to povećava stres jer nepravilno disanje neće omogućiti opuštanje simpatikusa, dijela autonomnog nervnog sistema koji je zadužen za stimulaciju u slučajevima opasnosti. Neispravno disanje može dovesti do akumulacije toksina, a kao posledica toga, mogu da se jave glavobolja, vrtoglavica i neke druge smetnje uzrokovane smanjenjem funkcije pluća.

Ispravno trbušno disanje

Kod trbušnog disanja donji dio grudnog koša se širi, a donji dio pluća ispunjava vazduhom, budući da se stomak pri udisanju naduvava. Ipak, mnogi ljudi, a posebno među njima žene, veoma malo koriste trbušno disanje. Trebalo bi naučiti ovaj način disanja, jer tek tada možemo disanjem postići veći plućni kapacitet, dok kod disanja ključnom kosti dah je kratak i samim tim previše površinski. Ovaj način disanja najčešće je uzrokovan nervozom, psihičkim naporom ili stresom.

Tehnika udisanja za početnike

1. Lezite na leđa na ravnu površinu, možete i na krevet, i savijte kolena. Možete da stavite jastuk pod glavu i kolena ako želite da vam bude udobnije.

2. Jednu ruku stavite na gornji dio grudnog koša a drugu na stomak, odmah ispod rebara. Udahnite polako kroz nos, dozvolite vazduhu da uđe duboko prema donjem delu stomaka. Ruka na grudima trebalo bi da ostane nepomična, a ona na stomaku trebalo bi da se podigne.

3. Stegnite trbušne mišiće i dopustite im da upadnu prema šupljini izdisajem kroz usta. Vježbajte tri puta dnevno po pet minuta.

