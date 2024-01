BEOGRAD - Nagla promjena temperature može da utiče i na zdrave osobe, jer se polovina stanovništva smatra meteoropatama i snažnije reaguje na promjene vremenskih uslova, ali naročito na hronične bolesnike, izjavio je danas kardiolog Stevo Stojić.

"Kod nekog ko ima povišen krvni pritisak, veliko zahlađenje može da izazove dodatni skok krvnog pritiska. Ako je pritom neko konzumirao hranu sa više soli i nije vodio računa, to može da izazove dodatni skok, i ukoliko postoji problem sa cirkulacijom može da dovede do komplikacija krvnih sudova srce, mozga i drugih organa", objasnio je on za Tanjug.

Stojić kaže da hronični bolesnici i ljudi koji poznaju svoj organizam i znaju kako reaguju na vremenske promjene, treba da vode računa koju hranu će unositi tih dana, da uzimaju više tečnosti, da konzumiraju lakšu hranu, voće, povrće i da izbjegavaju veće fizičke napore.

"Može da pomogne i tuširanje neizmenično toplom i hladnom vodom gdje radimo gimnastiku krvnih sudova", dodao je kardiolog.

