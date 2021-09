Pušenje jeste loša navika, ali pušače ipak treba razumjeti

Svi smo mnogo puta dosad čuli koliko je pušenje štetno po zdravlje.

Pušači još češće slušaju istovremeno i osude okoline koja im, čini se, kritikama iz najbolje namjere ipak ne pomaže da se oslobode ove ružne navike. Oni su svjesni da je to štetno ali, kako to obično i biva sa navikama, nije ih se lako odreći. Pored toga što je važno razumjeti problem pušenja, važno je i da pušači koji se iz različitih motiva ne odriču cigareta informišu o svim mogućim opcijama, koje uključuju i informisanje o manje štetnim alternativama.

Duvanski dim je najštetniji sastojak cigarete

Sagorjevanjem cigarete dostiže se temperatura i do čak 900 stepeni. Tada se stvara duvanski dim kroz koji se oslobodi više od šest hiljada materija, među kojima se za oko 100 zna da su štetne i potencijalno štetne. Kod manje štetnih alternativa, poput IQOS-a, globalno najpoznatijeg bezdimnog uređaja iz ove kategorije, situacija je potpuno drugačija. On funkcioniše tako da ne sagorjeva duvan, već ga zagrijava na temperaturi do 350 stepeni. Prilikom konzumacije ne stvara se duvanski dim, već aeorosol. Naučno je dokazano da tako u prosjeku proizvodi 95 odsto manje štetnih sastojaka u odnosu na dim cigarete. Važno je napomenuti da to nužno ne znači i smanjenje rizika od 95 odsto.

Ugljen monoksid i katran

Cigarete se često izjednačavaju sa jednom od najotrovnijih supstanci – ugljen monoksidom. Naime, prilikom pušenja cigareta, ugljen monoksid ostaje nerazgrađen u organizmu i lako se vezuje za hemoglobin, jer ima 200 puta veću sposobnost vezivanja za hemoglobin od kiseonika. Kod tehnologije zagrijavanja duvana, u prosjeku se stvara 98 odsto manje ugljen monoksida i znatno nižih nivoa drugih štetnih sastojaka. Kako prilikom konzumacije ne sagorjeva već zagrijava duvan, ovaj uređaj ne proizvodi ni katran već aerosolni ostatak. Ovaj ostatak sadrži znatno niže nivoe štetnih sastojaka, dok aktivni pušači nakon dugogodišnjeg staža u organizmu mogu da imaju čak 500 grama nataloženog katrana.

A šta kaže nauka?

Bolje alternative definitivno prave razliku u odnosu na klasične cigarete. A da li su ove ključne razlike i naučno dokazane? Naučnici svakodnevno rade na različitim ispitivanjima kako bi ubrzali smanjenje posljedica koje nosi pušenje. Konkretno, na procesu istraživanja i razvoja IQOS uređaja radi više od 400 naučnika i stručnjaka različitih ekspertiza više od 10 godina. Prošle godine Američka agencija za hranu i ljekove (FDA) saglasila se da je riječ o proizvodu modifikovanog rizika, a u obrazloženju se navodi da je izloženost štetnim materijama prilikom korišćenja ove alternative značajno smanjenja u odnosu na pušenje klasičnih cigareta. Ipak, važno je napomenuti, da iako bolja opcija, ona nije bez rizika i oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost.

(Telegraf.rs)