Rad je veoma bitan za mentalno zdravlje

DOBOJ - Da sati provedeni na radno-okupacionoj terapiji nisu bili uzaludni, pokazali su korisnici usluga Centra za zaštitu mentalnog zdravlja koji su svoje ra-dove predstavili sugrađanima.

"Ja bojim tegle i bojim crteže. Najviše volim da očistim tegle prije bojenja. Veoma mi je zanimljivo, jednosta-vno se opustim i udubim u taj svoj rad kada radim. Najviše mi se sviđaju crvena i narandžasta boja, ja prefarbam tu teglu, a drugi crtaju cvjetove... Moj dolazak u Centar za zaštitu mentalnog zdravlja mi je mnogo pomogao, veoma je velika podrška doktora, psihologa. Rad i druženje mnogo su mi pomogli da počnem pričati, jer nisam mogla ni pričati, tako da su mi velika podrška bili sve do danas, a nadam se da će biti i dalje", kazala je Enida Aličić, korisnica Centra za zaštitu mentalnog zdravlja (CMZ).

Rad je bitan, ističe Mladenka Milanović, psiholog u CMZ, u kojem se svaki dan organizuje socioterapijska aktivnost.

"Imamo učenje dnevnih vještina, gdje oni petkom dođu, kuvaju, spremaju. Tu se korisnici uče bukvalno svemu, od uključivanja šporeta, uključivanja ringle, pa do toga kako održavati higijenu, kako spremati određena jela. To su obično pudinzi, neke pice, pite, to što oni odluče, a nekada su to i zdravi obroci... Nama je u stvari cilj više da podržimo njihove zdrave potencijale. Naravno, nije svaki korisnik za okupaciono-radnu, neki korisnik je možda za muzikoterapiju ili neki drugi vid aktivnosti, ali okupacija i rad su važni i to što se oni osjećaju korisnim, prihvaćenim članovima našeg društva", rekla je Milanovićeva te povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja poručila da mentalno zdravlje nije samo uzimanje medikamentozne terapije, nego je to i rad, svakodnevica, život.

Broj onih koji kucaju na vrata CMZ-a posljednjih godina raste, kao i onih koji leksilijum piju na svoju ruku.

"Svake godine nam je od 10 do 15 odsto povećan broj usluga, definitivno svake godine isto, povećan broj depresivnih poremećaja koji su udruženi sa egzistencijalnim problemima, povećan broj anksioznih, povećan broj ovisnosti, posebno o alkoholu i novim psihoakti-vnim supstancama, enormno povećanje zloupotrebe lijekova koji se kupuju u apotekama bez recepta i bez potvrde ljekara", izjavila je dr Dejana Cocić Hadžiibrahimović, načelnica Centra za zaštitu mentalnog zdrav-lja.

Sve veći broj adolescenata dolazi po stručnu pomoć u CMZ, navodi dr Erik Dragić, specijalista dječje i adolescentne psihijatrije, a inicijator je često škola.

"To su najčešće poremećaji ponašanja, depresivni, znači, afektivni poremećaji generalno u smislu depresija i anksioznosti, to je sve češća pojava, znači, socijalna anksioznost. Za tu granicu može se reći da se spušta, ali nije to zabrinjavajući broj pacijenata, prosto, to je neki trend koji mi pratimo", naveo je Dragić.

