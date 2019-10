Rak dojke može da se spriječi

Dojke su dio ženinog identiteta i zdravlja, a rak dojke je jedna od najstrašnijih stvari.

Jedna od osam žena ima šansu za razvoj raka dojke, ali dobra je vijest da vam vaše grudi mogu reći mnogo o vašem zdravlju, a detaljan vodič za prevenciju objavio je portal Prevention.

"Žene imaju veću kontrolu nad rakom dojke nego što misle. Sve što radimo od trenutka kad se probudimo, od onoga što jedemo i pijemo, do toga vježbamo li ili ne, ili izbjegavamo parabene i druge kancerogene hemikalije, faktor je koji može uključiti ili isključiti genetske prekidače u našim tijelima, uključujući i one koji bi mogli dovesti do raka. Rizik od mnogih karcinoma, uključujući i rak dojke, može se znatno smanjiti zdravim načinom života", kaže radiolog Margaret I. Kuomo.

Preduzimanjem određenih mjera možete umanjiti vaše šanse za razvoj bolesti, a ovo su samo neke od njih.

Otkrijte koliko su vam grudi čvrste

Proučite imate li čvrste dojke jer je to jedan od najnovijih načina zaštite. Kada imate više tkiva nego masnoće u grudima, što je čest slučaj kod mlađih žena, karcinom je teže otkriti na mamografu jer i tumor i tkivo dojke izgledaju bijelo, dok masnoća izgleda tamno.

Ako imate čvrste dojke, rizik je šest puta veći da ćete razviti rak. Stručnjaci nisu sigurni zašto je to tako, ali je činjenica da ne postoji standardizacija za mjerenje čvrstoće grudi pa su rezultati ljekara subjektivni. Čak i ako vam grudi nisu čvrste i dalje treba da obavite redovni godišnji pregled. Ako jesu, ne možete ništa učiniti da budu mekše, iako se čvrstoća dojki s godinama smanjuje, ali možete zatražiti od svog ljekara da u režim pregledanja doda magnetnu rezonancu ili ultrazvuk. Možete da se prebacite sa tradicionalne mamografije na digitalnu. Budući da je kontrast veći, doktorima je lakše da vide abnormalnosti u gustom tkivu dojke.

Krećite se

Čini se da vježba štiti od raka dojke na više načina, piše Index.hr. Prvo, pomaže u kontroli težine. Jedno istraživanje je pokazalo da žene koje s 18 godina imaju od 10 do 15 kg viška imaju 40 odsto veću šansu da će razviti rak dojke od onih koje nisu dobile više od dva kilograma u tim godinama. Inicijativa za žensko zdravlje otkrila je da žene koje su brzo hodale sat i 25 minuta do dva i po sata imaju 18 odsto manji rizik od raka dojke, od žena koje su bile neaktivne.

Da biste se zaštitili od karcinoma dojke, ali i svih karcinoma, preporučuje se 150 minuta vježbanja umjerenog intenziteta nedjeljno, što je 30 minuta pet dana.

Upoznajte istoriju bolesti vaše porodice

Oko pet do 10 odsto svih karcinoma, uključujući rak dojke, su nasljedni, a prenose se sa jedne generacije na drugu pomoću različitih mutiranih gena. Proučite i istoriju drugih vrsta raka u porodici. Muškarci mogu da nose neke od istih mutirajućih gena, poput BRCA1 i 2, koji povećavaju rizik ne samo raka dojke, već i raka jajnika kod žena, raka gušterače kod muškaraca i žena, ali i ranog karcinoma prostate i testisa kod muškaraca. Istraživanje pokazuje da će otprilike 72 odsto žena koje naslijede mutaciju BRCA1, a 69 odsto koji dobiju mutaciju BRCA 2, razviti karcinom dojke do trenutka kada navrše 80 godina.

Višestruke dijagnoze s obje strane porodice mogu biti trag nasljedne veze, pa svakako pogledajte i rođake drugog i trećeg koljena. Ako vas porodična anamneza brine, potražite pomoć stručnjaka za genetiku.

Izbjegavajte nepotrebne preglede

Ironično je, ali jeste tako. Mamografi su osnovni nadzor nad rakom dojke, a jonizirajuće zračenje, koje je dio testa, faktor je rizika za pojavu bolesti, jer zračenje naravno može da izazove mutaciju DNK u ćelijama. To ne znači da bi trebalo da otkažete mamograf, već samo da budete oprezni.