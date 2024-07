Rani znaci prve menstruacije: Šta mlade djevojke treba da znaju

Menstrualni ciklus je prirodan proces u životu svake žene tokom reproduktivnih godina. Ali pojava prve menstruacije može biti traumatično ili šokantno iskustvo za mladu djevojku ukoliko o njoj ništa ne zna.

Početak menstruacije obično se dešava kada djevojčice napune 12 godina. Kod nekih to može biti i ranije. Važno je da budu upoznate sa znacima prije prve menstruacije kako bi mogle da prihvate i snalaze se sa ovom važnom promjenom u životu koja stiže sa prvom zrelošću. Svaka starija žena zna da ne postoji siguran način da se predvidi kada će njena ćerka ili mlađa sestra početi da dobija menstruaciju. Ali, uvijek je mudrije mentalno je pripremiti za ono što je čeka i zašto, navodi HealthShots.

Takođe je korisno i važno da prepozna određene fizičke znake koji ukazuju na prvu menstruaciju koje može da iskusi kako odrasta.

Godine starosti jedan su od znakova prve menstruacije

Obično menstruacija počinje oko 10. godine. Ali to se može razlikovati od osobe do osobe. Neke djevojke ranije ulaze u pubertet, dok kod drugih može da bude odloženi pubertet. Na to može uticati više faktora, uključujući genetiku, hormone, sastav tijela, zdravlje i životnu sredinu. Menstruacija se može pojaviti bilo kada između 8 i 14 godina, označavajući prelazak iz djetinjstva u odraslo doba.

Razvoj dojki dvije godine ranije

Grudi počinju da se razvijaju i povećavaju najmanje 2 godine prije prve menstruacije. Djevojčice mogu doživjeti nagli rast najmanje godinu dana prije prvog vaginalnog krvarenja zbog menstruacije. Ove promjene uglavnom su posljedica povećanog nivoa estrogena. Grudi takođe mogu postati osjetljive i pomalo bolne.

Pojava malja na tijelu

Jedan od ranih znakova puberteta je vidljiv rast malja na grudima i cijelom tijelu. Stidne dlake takođe počinju da se pojavljuju nakon što grudi počnu da rastu. U početku može da se primijeti pojava mekih dlaka oko vulve i na stidnoj kosti. Postepeno će postati tamnije i gušće.

Promjene na koži s početkom puberteta

Početak puberteta može dovesti do određenih promjena na koži. Može da se pojavi više bubuljica ili problema sa aknama. Ovo se dešava zbog povećane proizvodnje sebuma, masne supstance koja može da zapuši pore. Ovo može dovesti do problema sa kožom.

Vaginalni iscjedak zbog promjene hormona

Vaginalni iscjedak obično je bistra ili bjeličasta, ljepljiva tečnost koja dolazi iz vagine. Ovo je uzrokovano promjenom hormona u tijelu i način je da vagina održava čistoću i vlažnost kako bi dobre bakterije mogle da bujaju i održavaju vas zdravim. Pojavljivanje vaginalnog iscjetka može biti jedan od znakova prve menstruacije. To može ukazivati da će menstruacija početi za otprilike šest mjeseci do godinu dana.

Promjene raspoloženja i umor simptomi su PMS-a

Kada se približava pojava prve menstruacije, mogu da se osjete promjene raspoloženja i umor. To je predmenstrualni simptom (PMS) na koji se većina žena žali sve dok im menstruacija traje. Može da se javi pojačana anksioznost, razdražljivost, tuga ili čak problemi sa spavanjem. I to je sve normalno i dio je ovog procesa, prenosi Telegraf.

