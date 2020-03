Sačuvajte psihu u kriznim danima

​Iz Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) objasnili su kako pandemija utiče na psihičko zdravlje ljudi te su savjetovali izbjegavanje gledanja, čitanja i praćenja vijesti koje mogu izazvati anksioznost i stres

Pandemija virusa korona izazvala je paniku, strah i stres širom svijeta. Najteže je, ipak, pogodila one koji već imaju psihičkih problema. Znate li kako zaštititi psihičko zdravlje u vrijeme virusa korona? Reakcije na kriznu sitauciju u svijetu su mnogobrojne. Šire se strah, tuga, nemoć i anksioznost. Neki su ljuti, drugi ne mogu spavati ili se skoncentrisati na svakodnevne obaveze.

Ljudi masovno izbjegavaju fizički kontakt s drugim ljudima, ne žele koristiti javni prevoz ili boraviti u prostorijama u kojima boravi veliki broj ljudi. Sve ono što se odražava na psihičko zdravlje, preslikava se i na fizičko pa mnogi imaju stomačne probleme ili poremećaj rada srca.

Ne čitajte i ne gledajte baš sve vijesti

Iz Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) objasnili su kako pandemija utiče na psihičko zdravlje ljudi, te su savjetovali izbjegavanje gledanja, čitanja i praćenja vijesti koje mogu izazvati anksioznost i stres.

Karantin i samoizolacija mogu imati negativan uticaj na vas, prenosi istraživanje objavljeno u časopisu "Lancet" u februaru 2020. godine:

"Odvajanje od dragih ljudi, gubitak slobode i dosada mogu stvoriti negativan efekat na ljude. Već su prijavljeni neki slučajevi samoubistava, tako da je veoma važno da se prije zatvaranja u kuću odredi koliko je to neophodno i kako će to neko podnijeti.

Nije svaki kašalj korona

Stručnjaci savjetuju da se trudite izbjegavati društvene mreže što je više moguće, jer se putem njih podiže bespotrebna panika. Mnogo ljudi je prijavilo da su imali napad panike u momentu kada su običnu prehladu zbog vijesti i informacija na internetu pomiješali s virusom korona.

"Prepala me činjenica da sam počeo kašljati, mislio sam da sam se zarazio. Sjećam se da u tom momentu nisam mogao disati od šoka", objasnio je jedan student za "The Guardian". "Zatim sam pozvao svog doktora i razgovarao s njim, te smo utvrdili da sam samo prehlađen, kao i da sam imao napade panike i anksioznosti koji su trajali i do pola sata. Nisam mogao disati."

Pridržavajte se savjeta

Prema CNN-u, postoji nekoliko stvari koje treba da praktikujete ukoliko želite zaštititi svoje psihičko zdravlje u doba pandemije virusa korona.

Pronađite jedan provjeren izvor informacija i pratite samo te novosti, trudite se da vam praćenje novih informacija ne okupira veći dio dana - dakle, budite u toku, ali ne fokusirajte se samo na vijesti o virusu korona.

Kontrolišite koliko vremena provodite na društvenim mrežama, a ukoliko imate problema s anksioznošću i stresom - obratite se članu porodice, prijatelju ili terapeutu kako biste imali podršku i nekoga za razgovor. Održavajte higijenu, potrudite se da redovno i dovoljno spavate, pazite na ishranu i ne izbjegavajte fizičke aktivnosti.