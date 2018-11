Samopregled spasava život

BANJALUKA - Godišnje u RS od 30 do 40 muškaraca, od 15 do 35 godina, oboli od karcinoma testisa, a 250 do 350 muškaraca na godišnjem nivou oboli od karcinoma prostate, rekao je danas Dušan Todić, urolog iz Klinike za urologiju u Univerzitetskom kliničkom centru RS (UKC RS), povodom obilježavanja novembra - mjeseca borbe protiv ovih oblika karcinoma.

Todić objašnjava da se karcinom prostate najčešće javlja u dobi preko 60 godina starosti i nalazi se na prvom mjestu po učestalosti javljanja, a na drugom mjestu je po stopi mortaliteta.

"Simptomi karcinoma prostate u početnoj fazi nisu specifični jer se radi o spororastućem tumoru. Prvi vidljivi simptomi su učestalo i noćno mokrenje", naveo je Tomić.

Dodaje da je u posljednjoj deceniji broj oboljelih od karcinoma testisa udvostručen, iako se simptomi mogu otkriti rano i najčešće ih otkrivaju sami pacijenti palpacijom testisa.

"Najvažniji simptom kod mlađih muškaraca je bezbolna kvržica na testisu. Drugi simptomi su osjećaj nelagode i težine u testisu, do bola u donjem dijelu trbuha", objasnio je Todić.

Vlado Đajić, generalni direktor UKC RS, rekao je da se radi na buđenju svijesti da postoje ova teška oboljenja kod osoba muškog pola, te da se preporučuje rani skrining na ova oboljenja.

Radmila Rašeta, specijalista onkolog iz Klinike za onkologiju UKC RS, kaže da preporučuju mladim muškarcima da jednom mjesečno sami pregledaju testise, te da se obrate porodičnom ljekaru u slučaju da nešto primijete.

"Važno je napomenuti da je tumor testisa jedini tumor u onkologiji koji je potencijalno izlječiv kada je bolest metastatska. Mladi muškarci često odbijaju liječenje, ali ako se bolest rano otkrije i lokalizuje, mogućnosti izlječenja su 95 odsto, što je u onkologiji impozantan primjer. Ukoliko je bolest metastatska, mogućnosti izlječenja su 70 odsto", navela je Rašeta.

Dodaje da na UKC RS postoji multidisciplinarni tim onkološkog konzilijuma koji se bavi liječenjem ovih pacijenata.

"Ovaj tim svake srijede ima sastanak na kojem raspravlja o daljem liječenju oboljelih od ova dva oblika karcinoma", rekla je ona.

Zoran Šišić iz neformalnog udruženja građana "Superbrke" pozvao je sve brke da se pridruže njihovoj akciji i da u četvrtak dođu u kafe-bar "Pause" na kolektivno slikanje.

"U petak, 30. novembra, na istoj lokaciji biramo najljepše brkove i organizujemo aukciju fotografija koja doprinosi brkinom fondu. Sav prikupljeni novac ćemo donirati za pomoć dvojici momaka koji se liječe od karcinoma testisa na UKC RS", rekao je Šišić.