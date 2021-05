Sarajevski pulmolog objašnjava kako razlikovati alergiju od korone

Period je proljećnih alergija koje ponekad mogu biti uzbuna koja lažno upućuje na virus korona.

O kovidu i respiratornim problemima uzrokovanim alergijama, u emisiji "Novi dan" na televiziji "N1" govorila je sarajevski pulmolog i alergolog Zehra Dizdarević.

"Dobar stručnjak može da razlikuje da li je u pitanju kovid infekcija ili je alergija. Kod kovid infekcije nemamo tako izraženu rinoreju, odnosno curenje iz nosa, kao što imamo kod alergijskih manifestacija. Nemamo one osobine nekih promjena po koži, odnosno promjena koje mogu da idu sa alergijom. Ali zato imamo neku malaksalost, bolove u mišićima, ali ta malaksalost i bolovi u mišićima također idu i sa gripoznim stanje i sa pregladnim stanjem i alergijama. Kod kovida ide sa jakom malaksalošću, jakim bolovima u mišićima. Kovid infekcija je nešto sasvim drugo, nešto novo u što smo se upetljali i o čemu čitav svijet ne zna dovoljno. Vakcina je najbolji lijek i prevencija. Ima nekoliko vrsta vakcina, nije nijedna loša i uzeti koju dobiješ i koja ti bude namijenjena", kaže Dizdarević.

Ona je objasnila šta korona radi organizmu.

"Znate šta kovid radi? Nema šta ne radi. Kako uđe, prvo stvara kolonizaciju virusa. Ta se kolonizacija nalazi na traheji i disajnim putevima. Tu mu se ne sviđa, pozitivan je, ali nema još nikakvih reakcija. On ide i traži novu stanicu. On opstane samo na živoj stanici, na mrtvoj nikako i prodire do disajnih puteva, do najudaljenijih. Korona virus traži najljepši dio pluća. Razara plućno tkivo, alveole, disajne puteve. Razara pluća", objašnjava ona.