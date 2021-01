Savjet neuronaučnice: Kako se mentalno pripremiti za 2021.

Mnogo ljudi je na početku ove godine (barem privremeno) preskočilo donošenje novogodišnjih odluka. Bez obzira na to hoćete li se tim odlukama vratiti ili ne, početak godine označava novi ciklus.

Kako bi naučila ljude da odbace sve ono staro i bespotrebno iz 2020. te unesu u 2021. ono bitno, neuronaučnica Tara Svart za MBG podijelila je sopstvene rituale koji bi mnogima mogli da budu od koristi.

Vizualizacija za otpuštanje

"Obično bih otišla na plažu te u more bacila sve ono što mi više ne treba", kaže Svart. No ako ne živite kraj obale, možete vizualizovati more, rijeku ili planinu s koje ćete odbaciti sve one stare navike, ljude i obrasce ponašanja koji vam više ne služe te se oprostiti s istima.

Složite tablu ciljeva

Dr Svart naglasila je kako čvrsto vjeruje u zakon privlačenja. Prema tome, za nju slaganje table ciljeva (vision boarda) jedna od ispravnijih načina na koje možemo zacrtati sve želje koje imamo za 2021.

"Za mene je vrlo bitno prisjetiti se svih toksičnosti, loših zavisnosti i odnosa koji nam više ne služe te se oprostiti od njih. Nakon toga, probudite u sebi osjećaje, ljude, odnose i stvari koje želite u Novoj godini", dodaje Svart.

Na hamer ili tablu lijepite slike i fotografije iz časopisa ili s društvenih mreža koje vas asociraju na ono što želite da ostvarite. Uz fotografije, možete lijepiti i riječi, odnosno citate i motivacione poruke koje imaju veze s vašim ciljevima.

Svoje ciljeve ćete rasporediti u nekoliko kategorija. Na primjer, ljubav, dom, novac, lični razvoj, zdravlje, društveni život, karijera, hobiji. Kako biste olakšali izradu table, najprije napišite želje za svaku kategoriju pismeno te onda po tome lijepite fotografije, slike i poruke. Ono što ta tabla donosi jeste inspiraciju i motivaciju za rad kad god je pogledate. Svakodnevno se prisjetite svojih ciljeva te malim, ali sigurnim koracima krenite u njihovo ostvarenje.

Ono što dr Svart dodatno naglašava jeste prvi korak, odnosno korak oslobađanja od starih i toksičnih obrazaca kojih se morate riješiti kako biste očistili prostor za ono novo i bolje.

(ljepotaizdravlje.hr)