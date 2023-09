Savjeti iz Hemofarma: Kratki vodič za zdravlje srca

Istraživanja pokazuju da je, u posljednih 15 godina, došlo do značajnog napretka u liječenju kardiovaskularnih oboljenja, te da se promjenom načina života i odgovarajućom terapijom može usporiti tok bolesti i poboljšati kvalitet života.

Većinu faktora rizika povezanih bolestima srca i krvnih sudova pacijenti mogu sami promijeniti, ali mnogi se, tek kad obole, odnosno dožive srčani ili moždani udar, odlučuju za značajne promjene načina i stila života.

Krenite sa zdravim navikama što prije, smanjite fakore rizika, a Hemofarm vam daje nekoliko savjeta kako to da uradite:

Fizička aktivnost

Nikada nije kasno da započnete sa fizičkom aktivnošću, jer je odlična za zdravlje srca. Poželjno je da 5 puta semično imate najmanje 30 minuta aktivnosti umjerenog intenziteta. Šetnja, kućni poslovi, ples - sve se računa! Iskoristite svaku mogućnost da budete aktivnij– idite stepenicama, zamijenite vožnju automobilom šetnjom, kada je to moguće hodajte ili vozite bicikl. Ukoliko radite kancelarijski posao, pravite kraće pauze za šetnju.

Tjelesna težina

Održavanje normalne tjelesne težine može umanjiti rizik od srčanih bolesti i drugih zdravstvenih problema. Jednostavna metoda koja pokazuje da li je osoba pothranjena, ima zdravu tjelesnu masu, prekomjernu težinu ili gojaznost je izračunvanje indeksa tjelesne mase. Idealno je da on bude između 18,5 i 24,9, a sve preko ukazuje na višak kilograma i zahtijeva korekciju ishrane i tjelesne težine.

Unos hranljivih namirnica

Konzumiranje raznovrsne ishrane bogate svježim povrćem i voćem pomaže, kako u regulaciji tjelesne težine, tako i u regulaciji krvnog pritiska i holesterola. Poželjno je uzimati 5 porcija (po jednu šaku) voća, povrća ili orašastih plodova dnevno.

Ukoliko nije moguće održavati uravnoteženu i zdravu prehranu, dodaci ishrani mogu da pomognu očuvanju kardiovaskularnog zdravlja. Treba birati one dodatke koji imaju dokazane koristi za srce i krvne sudove. Danas se najviše preporučuju suplementi koji pomažu regulaciju masnoće (omega- 3 masne kiseline), povišenog krvnog pritiska (magnezijum), antioksidansi (koenzim Q10, polifenoli), te kombinacije vitamina koji doprinose elastičnosti krvnih žila i smanjenju rizika od ateroskleroze poput kombinacije vitamina D3 i K2 i kombinacije vitamina B6, B12 i folne kiseline.

Držite krvni pritisak ispod 140/90 mg

Povišen krvni pritisak ili hipertenzija je hronična bolest kod koje su vrijednosti krvnog pritiska iznad 140/90 mmHg pri ponovljenim mjerenjima, a koja za posljedicu može imati oštećenja krvnih sudova, srca, bubrega i drugih organa. Medjutim, potreban je oprez i kada je pritisak iznad 130/80 mmHg jer se on smatra prvim stadijumom hipertenzije i ovo je upravo momenat kada možete da preventivnim mjerama smanjite rizik od daljeg razvoja hipertenzije i njenih posljedica.

Redovna kontrola masti u krvi

Visok nivo masti, holesterola i triglicerida u krvi, jedan je od najvažnijih faktora rizika za srčane bolesti bolesti i moždani udar. Masne naslage koje se formiraju na unutrašnjosti krvnih sudova, mogu dovesti do oštećenja krvnih sudova, blokiranja protoka krvi u srce ili mozak, do stvaranja tromba, i posljedično do srčanog ili moždanog udara.

Ograničite uzimanje prerađene i pržene hrane koja često sadrži mnogo soli, šećera i masti – koristite što više kuhanu hranu. U ishranu uvrstite namirnice bogate omega masnim kisleinama poput morske ribe i orašastih plodova.

Kontrola šećera u krvi

Povećan nivo šećera u krvi, koji traje duže vremena, štetno utiče na čitav organizam. Oštećuje mnoge organe i tkiva, počevši od krvnih sudova, gdje ubrzava proces ateroskleroze i samim tim značajno povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Redovnom kontrolom i regulisanjem nivoa šećera u krvi, može se smanjiti rizik od komplikacija na krvnim sudovima. Smanjite unos slatkiša, zaslađenih napitaka i voćnih sokova. Voda ili blag nezaslađen biljni čaj su uvijek bolji izbor.

Poštovanje propisane terapije

Ukoliko imate neko od kardiovaskularnih oboljenja i ljekar vam je propisao terapiju, veoma je važno da je uzimate redovno, svaki dan, po satnici kako vam je i preporučeno. Redovno uzimanje terapije sprečava nastanak komplikacija i pogoršanje bolesti. Česta greška koju pacijenti prave je da na svoju ruku prestanu da uzimaju terapiju za povišen krvni pritisak kad primjete da je on regulisan. Hipertenzija je hronično oboljenje i redovno uzimanje terapije služi da bi se pritisak držao pod kontrolom. Takođe, osobe koje uzimaju lijekove za sprečavanje nastanka tromba poput malih doza acetilsalicilne kiseline od 75 mg ili 100mg, treba da ih uzimaju obavezno svaki dan, u približno isto vrijeme. Ovo je posebno važno za osobe koje su već preležale moždani ili srčani udar, jer nagli prestanak terapije može dovesti u rizik od novog udara. Zato je važno da svaka promjena terapije u liječenju kardiovaskularnih oboljenja mora biti odobrena i propisana od strane ljekara.

Prestanak pušenja

Pušenje je takođe označeno kao jedan od najvećih fakotra rizika. Samo dvije godine od prestanka pušenja rizik od koronarne bolesti srca se značajno smanjuje. Prestankom konzumiranja cigareta poboljšava se zdravlje, kako pojedinca, tako i okoline. Izloženost pasivnom pušenju je takođe uzrok srčanih oboljenja kod nepušača.

Smanjenje unosa soli

Sa povećanim unosom soli, povećava se i nivo natrijuma, što uzrokuje zadržavenje vode i povećanje krvnog pritiska. Stručnjaci preporučuju da se ne uzima više od 2,3 g soli na dan. Skrivena so se nalazi u prerađenoj i zapakovanoj hrani, kao i u pecivima. Preporuka je da se hrana soli što manje, i da se konzumira što više sirovog voća i povrća. Koristite biljne začine prilikom kuhanja, oni mogu da maskiraju nedostatak soli, koriguju ukus hrane, ali i donesu mnogo hranjivih sastojaka.

Zdrav način života

Usvajanjem zdravih navika postajete aktivni učesnik u održavanju sopstvenog zdravlja i prevenciji kardiovaskularnih oboljenja. Promjenom loših životnih navika smanjujemo rizik od neželjenih kardiovaskularnih događaja. Zato, Budite srce, prema svom srcu!

Dodatke prehrani sa pozitivnim efektima na kardiovaskularni sistem poput magnezijuma, koenzima Q10, vitamina B kompleksa i vitamina D i K možete pronaći na www.svakodobro.ba