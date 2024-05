Savjeti nutricioniste: Manje porcije da vam praznik ne prisjedne

Ove godine praznici su se prilično spojili, 1. maj je tek prošao, a u jeku su pripreme za Vaskrs. Praznična trpeza je povod okupljanja, druženja, radosti, ali i prejedaja.

S obzirom da rijetko ko može umjereno da uživa u prazničnoj trpezi, đakonijama, pečenju, pecivu i slatkišima- često se dogodi da dođe do tegoba, nadimanja, gasova, mučnina, nabacivanja po nekoliko kilograma za par dana, a ponekad, kod osjetljivih osoba dođe do urgentnih stanja poput napada žučne kese, prenosi Politikin Magazin.

"Nije retko ni da se veliki broj pacijenata javlja nakon prazika zbog poremećaja lipidnih parametara u vidu povišenog holesterola i triglicerida, česta pojava je i povećan krvni pritisak i šećer u krvi i pored redovne terapije. Poželjno je hroničnim bolesnicima uraditi kontrolu laboratorijskih parametara baš u ovo doba godine. Kako do svega navedenog ne bi došlo i pokvarilo uživanje sa porodicom i prijateljima ili dovelo do pojave tegoba, ključna reč je svakako umerenost. Ali, to je zaista teško sprovesti ukoliko ne postoji disciplina i zdrav odnos prema hrani", navodi za Politikin Magazin nutricionista Ana Todorović koja kaže da se tokom praznika najviše pretijeruje u masnoj, slanoj, prezačinjenoj hrani, mesu, salatama na bazi majoneza, slatkišima, gaziranim pićima.

Prema njenim riječima važno je pratiti osnovne smernice.

Male porcije

Rasporediti obroke na više malih, ne kombinovati u jednom obroku velike količine tijesta, pita, mesa, masnih salata, kolača i alkohola nego sve po malo raspodijeliti na nekoliko manjih obroka ili u drugom slučaju uzeti od svega po malo.

Začini protiv masne hrane

Ukoliko se pretjera u količini masne hrane, kombinovati je sa namirnicama koje će podstaći varenje - kao što je bijeli luk koji može da podstakne bolje varenje, međutim, on sam po sebi može da bude iritantan za želudac.

Ljute papričice su sjajne za bolje varenje, kao i dodavanje začina poput origana, bosiljka, majčine dušice.

Izbjegavanje slatkiša

Nakon preobilnih obroka se ne preporučuje da odmah odete na spavanje, dok se hrana dobro ne svari. Slatkiši bi trebalo da se jedu odvojeno od obilnih slanih i masnih obroka, iako je najčešći užitak uglavnom dezert nakon prazničnog ručka. Kada je u pitanju alkohol, preporuka je da se uz svaku čašu alkoholnog pića – žestokog ili vina, popije čaša vode i naravno maksimalna umjerenost u količinama.

Zdrave zamjene

Praznična trpeza može da bude i zdrava, a istovremeno ukusna. Na prvom mjestu ukoliko se prave pite, pogače i razna testa bijelo brašno se može zamijeniti npr.speltinim, ovsenim, ražanim, a nadlijev koji se obično pravi od raznih sireva, kajmaka, šunke može da se zamijeni manje masnim sirom, količina soli se smanje i dodaju se razne sjemenke.

Salate koje se prave sa majonezima mogu da zamijene druge, koje se začinjavaju grčkim jogurtom pomiješanim sa senfom i maslinovim uljem.

Kada je meso u pitanju, treba dati prednost pečenoj ćuretini ili aroamtičnoj piletini ili svinjskom butu koji može da se špikuje razovrsim povrćem i tek po kojim komadićem slaninice, koja će dati poznati šmek ovom specijalitetu, istiće Todorović.

Budite umjereni pri prelasku sa posne na mrsnu hranu

Kada su slatkiši u pitanju, preporuka je da se probaju malo drugačiji recepti u kojima običan šećer mijenjaju urme ili kokosov šećer, agava sirup, stevija.

