Savjeti za kvalitetniji san

Savremeni način života često dovodi do nedostatka kvalitetnog sna. Tehnologija, povećana upotreba interneta i veća mogućnost komuniciranja sa svim dijelovima svijeta u bilo koje vrijeme dovela je do oduzimanja vremena koje provodimo spavajući ili odmarajući. To sa sobom nosi određene posljedice. Konstantan nedostatak sna može uticati na zdravlje, radnu energiju, raspoloženje ali i samu ljepotu. Odavno je poznato da nema boljeg kozmetičkog preparata od dobrog i redovnog sna.

Ovo je 5 savjeta kako da vaš san učinite kvalitetnijim i time poboljšate sveukupno zdravlje organizma.

Osvjetljenje

Jako svjetlo utiče na intenzivan impuls na naše oči, koje se dalje šalje u koru mozga i čini da naša budućnost i pažnja budu povećani. Zato je potrebno da svjetla budu prigušena ili potpuno isključena. Vaša spavaća soba mora djelovati umirujuće, da bi se lakše opustili. Takođe, ukolio nemate roletne, savetuje se da nabavite draperiju uz zavjesu. Drapreija bi trebalo da bude od dovoljno gustog i tamnog platna, kako bi onemogućila probijanje svjetlosti u sobu.

Prostorija spavaće sobe

Veoma je važno da kao i cijela kuća i spavaća soba bude uredna. Čuli ste i sami da je nered u kući, nered u životu. Potrebno je da dozvolite prostoru da diše. San kao i buđenje u mirišljavoj i urednoj sobi dodatno će uticati na cjelodnevno raspoloženje.

Paleta boja

Koristite tople i hladne nijanse za spavaću sobu. Kao i svjetlost, jarke i intenzivne boje šalju impulse i teško je opustiti se uz njih. Da biste povećali osjećaj udobnosti i opuštanja potrebno je da soba bude u neutralnim bojama.

Elektronski i digitalni uređaji

Preporučuje se da TV ekran, laptop, mobilni telefon ili drugu vrstu elektronskog uređaja izbacimo iz sobe dok spavamo. Razlog tome je što je sve češće u upotrebi plavo svjetlo kao i LED ekrani koji su jako štetni za čovječiji vid. Pored štetnosti po vid, ova vrsta svjetlosti utiče loše i na porizvodnju melatonina, hormona koji je odgovoran za san.

Položaj i balans

Za bolji osećaj izbalansiranosti pokušajte da krevet postavite uvijek uzglavljen uz zid i to tako da sa uzglavlja gledate ka sobi, prozorima i vratima. Tako ćete biti opušteniji.

(NovostiMagazin)