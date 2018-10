Saznajte šta sve liječi smreka

Smreka je zimzeleni grm koji može narasti do 15 metara, ali najčešće dostiže visinu do dva metra. Zreli plodovi ovog grma su tamno plave do ljubičasto plave boje i od njih se rade ljekoviti pripravci.

Osim kao lijek, koristi se i kao začin u kulinarstvu. Odličan je dodatak raznim umacima i jelima s mesom. Od ovih plodova proizvodi se i eterično ulje te dezodoransi. Eterično ulje od smreke dobro je za osvježavanje prostora, a pomaže kod problema s dišnim putevima.

Zreli plodovi za pripremanje ljekovitih pripravaka beru se krajem jeseni. Kako se ne bi povrijedili na oštrim iglicama, plodove berite tako da dobro protresete grm sve dok bobice ne popadaju. Sušiti ih možete vani na nekom mjestu gdje ima vjetra.

Ljekovitost smreke

Ova biljka poboljšava izmjenu tvari te povećava sposobnost reakcije organizma. Blagotvorno djeluje na mokraćne kanale i odlična je za želudac (potiče njegov rad). Poboljšava probavu, liječi žgaravicu te uklanja otrovne gasove.

Čaj ili sok od smreke odlično je sredstvo za pročišćavanje krvi te izbacivanje sluzi iz tijela. Djelotvoran je lijek kod problema s kašljem, upale pluća te drugih bolesti disajnih puteva.

Čaj možete pripremiti tako da dvije čajne kašičice osušenih bobica prelijete kipućom vodom i pustite da odstoji desetak minuta. Nakon toga čaj zasladite medom i popijte.

Sok od smreke priprema se tako da se bobice stave u posudu sa kriškama limuna i jabuke te se natoči voda. Ostavite sok u posudi da stoji na sobnoj temperaturi otprilike deset dana. Nakon toga ga još samo procijedite i sok je gotov. Bobice možete još jednom iskoristiti za pripremu novog soka.

Smreka se ne preporučuje trudnicama i ljudima koji boluju od upale bubrega.

(volimprirodno.com)