Sedam iznenađujućih zdravstvenih prednosti spavanja na lijevoj strani

Dobar san podstiče i fizičko i mentalno zdravlje, pored, naravno, adekvatnog vremena provedenog u snu.

Mnogi stručnjaci savjetuju da je najbolje da spavamo na lijevoj strani tijela iz mnogobrojnih zdravstvenih prednosti. Sigurno je da se pitate zašto je to tako kada je tijelo simetrično, ali poenta je u organima koji su asimetrični u našem tijelu.

Ovo su osam prednosti spavanja na lijevoj strani.

1. Pomaže detoksikaciju

Spavanje na lijevoj strani pozitivno utiče na ravnotežu vlage u tijelu i stimuliše limfne sudove. Limfni sistem nosi metabolite i uklanja nečistoće i toksine iz tela tako što ih drenira u torakalni kanal, koji se uliva u levu stranu srca.

Kada spavate na levoj strani, ubrzaćete i olakšati uklanjanje toksina iz tijela - detoksikaciju.

S druge strane, spavanje na desnoj strani će učiniti da limfni sistem radi napornije kako bi transportovao supstance na drugu stranu tijela. Začepljen limfni sistem može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme poput artritisa, glavobolje, oštećenja mišića, hroničnog umora.

2. Podržava funkciju sljezine

Slezina je organ koji se nalazi na lijevoj strani tijela, a ona je dio limfnog sistema i funkcioniše za filtriranje limfe i prečišćavanje krvi. Ležanje na lijevoj strani olakšava kretanje otpadnih materija kroz limfne sudove do sljezine dok gravitacija povećava protok krvi do nje omogućavajući joj da filtrira nečistoće, piše "The minds journal".

3. Pomaže održavanju zdrave funkcije srca

Lijeva strana srca pumpa krv prema tijelu, a kada spavate na lijevoj strani, srce mora da pumpa manje energično i lakše je transportovati krv. To je zato što gravitacija favorizuje limfnu drenažu prema srcu, što smanjuje opterećenje srca.

Ako spavate na desnoj strani, cirkulatorni sistem mora da radi protiv gravitacije i da pumpa krv snažnije. Kada spavate na levoj strani, aorta napušta vrh srca i savija se ulevo, odlazi od srca i snabdjeva tijelo krvlju.

4. Sprečava zagušenje jetre

Jetra igra ključnu ulogu u neutralisanju i eliminisanju toksina iz tela. Ovaj organ se nalazi na desnoj strani tela i spavanje na toj strani može izazvati njeno zagušenje da se lakše vrati u desnu stranu tela i izazove zdravstvene probleme.

Spavanje na levoj strani bolje će podržati funkcije jetre i sprečiti probavne smetnje, povišeni holesterol, pa čak i depresiju prema ajurvedi.

5. Podstiče pravilno varenje

Ležanje na lijevoj strani omogućava da želudac i pankreas, koji stvaraju digestivne enzime, prirodno vise na levoj strani tela omogućavajući optimalno i efikasno varenje.

Zahvaljujući privlačenju gravitacije, hrana se polako kreće kroz stomak, a enzimi pankreasa se oslobađaju po potrebi za varenje. To se ne dešava tako lako kada spavate na desnoj strani, jer su organi za varenje postavljeni u pomalo neprirodnim položajima, što ih primorava da prerano isprazne svoj sadržaj.

6. Pomaže crijevima da se otarase otpadnih proizvoda

Vaša creva žele da svake noći spavate na lijevoj strani jer se zalistak, odnosno spoj debelog i tankog creva, nalazi u donjem dijelu stomaka. Ovaj ventil pomaže u prenošenju otpada iz tankog crijeva u debelo crijevo i može olakšati eliminaciju otpadnih proizvoda.

Tokom noći, dok spavate na lijevoj strani, otpad se lako kreće kroz uzlazno debelo crijevo, zatim u poprečno debelo crijevo, i na kraju se odlaže u silazno crijevo, olakšavajući kretanje crijeva ujutru.

7. Smanjuje žgaravicu noću

U jednoj studiji učesnici koji su spavali na desnoj strani prijavili su povećane slučajeve žgaravice poznate u poređenju sa onima koji su spavali na lijevoj strani.

Oni koji spavaju na lijevoj strani mogli bi da izbjegnu žgaravicu koja nastaje iz dijela stomaka ispod srčanog sfinktera koji povezuje jednjak sa želucem. Dakle, želudačni sokovi u stomaku neće teći nazad u jednjak i spriječiće noćni refluks kiseline, piše Telegraf.