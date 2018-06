Sedam stvari koje bi trebalo da znate ako patite od alergija

Alergije su danas veliki problem zbog kog pati sve veći broj ljudi. O alergijama se mnogo toga zna, ali neke stvari su još uvijek obavijene velom nejasnoća. Donosimo vam pregled najnovijih otkrića koja će vam pojasniti mnogo toga o alergijama.

Svake godine čujemo da je ovo najgore vrijeme za alergičare. Da li je to istina ili samo preterivanje? Stručnjaci kažu da je to istina i to zbog toga što se klima uistinu mijenja, a to pogoršava situaciju za alergičare.

Ne budite sam svoj ljekar

Mnogi ljudi misle da su alergični na razne stvari, ali to ne mora biti istina. Najbolje je da vas testira stručnjak, jedino tako ćete otkriti na šta ste zaista alergični. Ako sami sebi glumite ljekara, mogli biste samo da pogoršate situaciju.

Oprezno s lijekovima

Nekim ljudima uobičajeni lijekovi protiv alergija, odnosno oni koji bi trebalo da smanje simptome alergija, ne pomažu. Lijekovi su vrlo individualna stvar pa bi bilo dobro da sa ljekarom pokušate da odaberete onaj koji vam najviše odgovara, a ne da ih sami birate.

Injekcije

Alergijske injekcije pomažu mnogim ljudima, ali one ipak nisu za svakoga. Ako ste, recimo, alergični isključivo na ambroziju, onda je to jednosezonska alergija i u tom slučaju injekcije se ne preporučuju. One su bolje za osobe koje pate od više vrsta alergija i u više sezona.

Liječenje na vrijeme

Iako su svjesni da imaju alergiju, mnogi ljudi ne počnu s liječenjem na vrijeme pa im se neugodni simptomi još više pogoršaju. Nemojte to sebi dopustiti jer je situaciju teško popraviti kada simptomi jednom krenu…

Oprez s kilogramima

Alergičari ovo ne vole baš da čuju, ali oni moraju biti oprezni s kilogramima, posebno oni koje muči astma. Višak kilograma utiče na rad pluća pa situacija može postati ozbiljna, upozoravaju stručnjaci.

Neprimjetna alergija

Začuđeni ste jer su vam se alergije pojavile tek u poznim godinama? Vrlo vjerovatno ste imali simptome još u detinjstvu, ali ih niste primjećivali, odnosno niste ih povezivali uz alergiju. Primjera radi, bronhitisi iz djetinjstva vjerovatno su bili uzrokovani astmom.

(b92)