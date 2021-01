Sedam stvari koje radimo a štete našim bubrezima

Zdravi bubrezi preduslov su ukupnog zdravlja, odnosno loš rad bubrega može dovesti do niza zdravstvenih problema u organizmu.

Stoga je važno imati na umu to da nekim štetnim navikama uveliko možemo negativno uticati na njihovo zdravlje.

Ovo su najčešće navike koje mogu pogoršati zdravlje naših bubrega:

1. Previše solimo

"Unos soli treba ograničiti. To ne znači da kod kuhanja svježih namirnica ne bismo uopće smjeli dodavati sol, jer nema potrebe da hrana bude neukusna. No treba se ograničiti na male količine soli, odnosno izbjegavati pretjerivanje", kaže dr. Ivan Grubišić, specijalista urologije iz Poliklinike Grubišić, prenosi portal "24sata.hr".

"Kad kuhate svježe namirnice kod kuće, dodajte začine kako biste smanjili potrebu dosoljavanja i nastojte ograničiti industrijski obrađenu hranu na najmanju moguću mjeru, jer takva hrana često sadržava visoke udjele soli",upozorava dr. Grubišić.

Previše natrijuma, odnosno soli u obrađenoj hrani nije loše samo za srce, već može dovesti i do problema s bubrezima. Ako jedete previše soli, organizam će vas poticati na to da češće mokrite, kako bi se ta so 'isprala' iz organizma, ali so povlači i zalihe kalcija.

S druge strane, višak kalcijuma u urinu povećava rizik od kamenaca u bubregu, kaže nefrolog dr. Džejms Sajmon iz Klivlenda.

Procjene pokazuju da ljudi u prosjeku jedu dvostruko više soli u odnosu na preporučene količine. Tako je dozvoljena količina soli oko 6 grama, što odgovara jednoj čajnoj kašičici, dok se prosječan unos kreće oko 11,6 grama ili oko dvije čajne kašičice.

Pritom treba računati onu so koju dodajete kod pripreme hrane, ali i svu onu 'skrivenu' so koju sadrže prerađene namirnice. Provjerite koliko soli unosite, mogli biste se iznenaditi. I nastojte prilagoditi količinu soli koju konzumirate.

2. Ne kontrolišemo pritisak

Visoki krvni pritisak negativno se odražava na cijelo tijelo, pa i na bubrege. Bubrezi su, zapravo, jedna velika krvna žila s odvodima urina, kaže dr. Sajmon. Ako je krvni pritisak u velikim žilama visok, biće takav i u malim žilama.

Takvo stanje može oštetiti krvne žile koje vode do bubrega te oštetiti organe.

Zbog toga je važno redovno kontrolisati krvni pritisak i ako je to potrebno potražiti savjet ljekara o tome kako da riješite povišeni pritisak.

3. Još uvijek pušite

Ako ste mislili da je rak pluća jedini razlog zbog kojeg biste trebali odbaciti cigarete, razmislite još jednom.

Studija iz 2012. godine pokazala je da su ljudi koji su prestali pušiti nakon 16 ili više godina pušačkog staža smanjili rizik od raka bubrežnih stanica za čak 40 odsto. Pušenje, osim toga, šteti krvnim žilama te povećava rizik od visokog krvnog pritiska, kaže dr. Sajmon.

4. Ne pijemo dovoljno vode

"Najčešće možda zaboravljamo na to da bubrezima treba osigurati dovoljno tekućine da bi mogli normalno funkcionirati. Zato bi trebalo voditi računa da svaki dan popijemo barem 1,5 do 2 litre vode, pogotovo ljeti, kad se pojačano znojimo", ističe dr. Grubišić.

"Ako zapnete na dvije, tri čaše dnevno, to može dovesti do oštećenja bubrega", kaže dr. Sajmon.

Ne samo da će se time dovesti u pitanje ispiranje natrijuma iz organizma, nego to može i otežati očuvanje krvnog pritiska na zdravim nivoima te usporiti protok krvi.

"Bubrezi su jako osjetljivi na protok krvi i neće im se 'svidjeti' ako vam krvni pritisak padne tako da padne i dotok krvi u bubrege", upozorava dr. Sajmon.

Zato se pobrinite da pijete dovoljno, pogotovo ako je vani jako vruće.

5. Pijete puno lijekova protiv bolova

Budite oprezni s lijekovima protiv bolova. Protivupalni lijekovi poput ibuprofena i aspirina mogu izazvati smanjeni protok krvi kroz bubrege i izazvati probleme jer mogu biti štetni za bubrege, kaže dr. Sajmon.

Niko ne kaže da treba da trpite bol, ali ljudi koji piju lijekove protiv bolova svakodnevno i duže vrijeme u povećanom su riziku od ozbiljnih oštećenja bubrega i trebali bi ih češće kontrolisati.

6. Pretpostavljamo da su dodaci hrani ok

Samo zato što je neki proizvod označen kao 'prirodni' ne znači da je dobar za vas.

Na tržištu postoji mnogo proizvoda biljne medicine koji mogu biti i štetni, upozorava dr. Sajmon za "Reader's Digest".

Na primjer, neki od biljnih lijekova mogu sadržavati sastojke u nivoima koji mogu biti štetni za mnoge organe.

Preporuka je da se oko takvih dodataka uvijek posavjetujete s ljekarom.

7. Pretjerujemo s hranom

Nema filozofije: Višak tjelesne težine opasan je za ukupno zdravlje.

Povećava rizik od dijabetesa tipa 2, što povećava rizik od bolesti bubrega. Štaviše, oba tipa dijabetesa mogu izazvati ozbiljne probleme s bubrezima.

Zbog toga bi svako ko boluje od dijabetesa redovno trebao kontroliše zdravlje bubrega, upozorava dr. Sajmon.

(24sata.hr)