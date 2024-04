Sedam vrsta voća koje pomažu sa smanjenjem upale

Voće je prepuno esencijalnih nutrijenata poput vitamina, minerala, antioksidansa i vlakana koji mogu pomoći u borbi protiv upala.

Hranjive tvari koje se nalaze u voću mogu ojačati imunološki sistem, regulisati krvni pritisak te ponuditi antibakterijska i antivirusna svojstva.

Iako je upala prirodna reakcija imunološkog sistema, hronična upala može dovesti do raznih zdravstvenih problema. Međutim, konzumacija određenog voća s protuupalnim svojstvima može pomoći u smanjenju kronične upale i rizika od bolesti. Dijetetičarka Trista Best izdvojila je nekoliko vrsta voća koje su najbolje za smanjenje upale.

Bobičasto voće

Bobičasto voće poput borovnica, jagoda, malina i kupina bogato je antioksidansima poput flavonoida koji mogu pomoći u smanjenju upale u tijelu. Dijetetičarka tvrdi da je bobičasto voće “prepuno antioksidansa i protuupalnih spojeva poput flavonoida te vitamina C koji pomažu u borbi protiv upala i oksidativnog stresa u tijelu”.

Dodaje da “uključivanje raznovrsnog bobičastog voća u prehranu može podržati cjelokupno zdravlje i smanjiti rizik od hroničnih bolesti”.

Ananas

Ananas je tropsko voće koje sadrži bromelain, enzim snažnih protuupalnih svojstava koji može pomoći u smanjenju oteklina i modrica. Predstavlja dobar izvor vitamina C koji podržava i utiče na jačanje imunološkog sustava. “Zbog sadržaja probavnih enzima, redovita konzumacija ananasa ili soka od ananasa može pomoći u ublažavanju upale, osobito kod stanja kao što je artritis, i poboljšati zdravlje probavnog sustava”, ističe Best.

Avokado

“Avokado je bogat mononezasićenim mastima i antioksidansima poput vitamina E, za koje se pokazalo da smanjuju upalu i podržavaju zdravlje srca”, ističe ona. Osim s upalama, dodavanje avokada u prehranu može pomoći i u regulaciji razine šećera u krvi te potaknuti osjećaj sitosti, navodi N1.

Narandže

Narandže su omiljeno voće mnogih i izvrstan izvor vitamina C. Prema studiji iz 2015. godine, konzumiranje samo 500 miligrama vitamina C dva puta dnevno može pomoći u smanjenju upale i ojačati imunološki sistem, prenosi “Eat This, Not That”.

Best je takođe istakla narandže kao voće koje pomaže s upalama. “Narandže obiluju vitaminom C, snažnim antioksidansom koji pomaže smanjiti upalu neutralizirajući slobodne radikale u tijelu. Isto tako, flavonoidi koji se nalaze u narandžama imaju protuupalne učinke i mogu doprinijeti zdravlju kardiovaskularnog sustava i imunološkoj funkciji”, tvrdi dijetetičarka.

Jabuke

Jabuke su bogate vlaknima i antioksidansima koji poboljšavaju probavu i utiču na smanjenje upale. S time se slaže i Best koja ističe da su jabuke “dobar izvor kvercetina, flavonoida s protuupalnim i antioksidativnim svojstvima. Zbog visokog sadržaja vlakana i fitonutrijenata, konzumacija jabuka može pomoći u smanjenju upale, zaštiti od bolesti srca i podržati rad pluća”.

Papaja

Papaja je bogata vitaminom C, beta-karotenom i drugim antioksidansima, što je čini izvrsnim izborom za borbu protiv upale. Best ističe da “papaja sadrži i papain, enzim sličan bromelainu koji se nalazi u ananasu, a koji ima protuupalna svojstva i pomaže s probavom”.

Lubenica

Ovo ukusno ljetno voće sadrži snažan antioksidans, likopen. Prema studiji iz 2021., likopen može pomoći u smanjenju upale, poboljšati zdravlje mozga i zaštititi od određenih bolesti, prenosi Eat This, Not That. Kako objašnjava dijetetičarka, “likopen može smanjiti rizik od hroničnih bolesti. Voće je vrlo hidratantno i ima malo kalorija, što ga čini osvježavajućim i hranjivim izborom za borbu protiv upala”.

