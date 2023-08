Sedam vrsta voća koje sadrže visok udio kalcijuma

Obezbijedite vašem organizmu potrebne količine minerala važnog za optimalno funkcionisanje organizma.

Naravno, znate da su mliječni proizvodi odličan izvor kalcijuma i pomažu da kosti i zubi budu zdravi i jaki.

Ali za one koji su netolerantni na laktozu, vegani ili samo žele da smanje unos mliječnih proizvoda u ishrani, koja je alternativa?

Kalcijum je esencijalni mineral koji igra vitalnu ulogu u održavanju jakih kostiju i zuba, nervnoj funkciji, funkciji mišića i drugih kritičnih telesnih funkcija. Dok su mliječni proizvodi često glavni izvor kalcijuma, postoje mnoge druge namirnice bogate njime koje nam takođe mogu obezbijediti ovaj važan nutrijent. Konzumiranje voća bogatog kalcijumom može biti ukusan i zdrav način da povećate unos kalcijuma.

U ovom članku predstavljamo 7 opcija koje vam mogu pomoći da zadovoljite svoje dnevne potrebe za kalcijumom dok uživate u raznovrsnom ukusnom i hranljivom voću.

Narandže

Jedno od voća koje je bogato kalcijumom je narandža i sadrži 45 do 50 mg kalcijuma na 100 grama. One obezbjeđuju vlakna, bogate su antioksidansima i naravno dobar izvor vitamina C.

Smokve

Smokve imaju najveću koncentraciju minerala i drugu najveću koncentraciju kalcijuma poslije narandže. Pola šolje smokava je ekvivalentno količini kalcijuma koji se nalazi u pola šolje mlijeka. Takođe su odličan izvor drugih hranljivih materija, uključujući vitamin A, vitamin C, gvožđe, kalijum i magnezijum.

Suva kajsija

Suve kajsije su ukusna i hranljiva užina koja je prepuna zdravstvenih prednosti. Dobar su izvor vlakana, vitamina i minerala, uključujući kalcijum, koji je važan za održavanje jakih kostiju i zuba. Suve kajsije su bogate vlaknima, koja mogu pomoći u poboljšanju zdravlja probave i sprečiti zatvor.

Urme

Urme su slatko i hranljivo voće koje se često jede kao užina ili koristi u raznim receptima. Takođe je jedno od voća koje je najbogatije kalcijumom. Urme su dobar izvor vlakana, bogate su antioksidansima i trenutno podižu energiju.

Kivi

Kivi je voće koje je prepuno hranljivih materija i zdravstvenih prednosti. Ova superhrana je prepuna vitamina C, vlakana i antioksidanata, što je čini odličnim dodatkom svakoj ishrani. Osim što je bogat kalcijumom, kivi jača imunitet i štiti od infekcija, pomaže varenju i promoviše zdravlje srca.

Papaja

Papaja je tropsko voće poznato po svom slatkom, sočnom ukusu. Međutim, ono što možda niste znali je da je to takođe jedno od voća sa visokim sadržajem kalcijuma. Ali njegove zdravstvene prednosti se ne zaustavljaju tu. Papaja je bogata antioksidansima, koji mogu pomoći u zaštiti od oštećenja kože i preranog starenja. Sadrži jedinjenja koja mogu pomoći u smanjenju upale u telu i zaštiti od hroničnih bolesti.

Ananas

Još jedno tropsko voće koje nije samo ukusno, već ima i zdravstvene prednosti. Ananas zaslužuje mjesto među voćem najbogatijim kalcijumom, jer porcija od 100 grama nudi 13 mg kalcijuma. Takođe je dobar izvor vitamina, minerala i antioksidanata, koji mogu pomoći u održavanju zdravog tijela.

