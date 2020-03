Sedam zlatnih pravila za jačanje imuniteta

​Imunitet je pojam koji označava sposobnost organizma da se odupre virusima, bakterijama i drugim parazitima. Kada taj sistem funkcioniše besprijekorno, organizam će se riješiti svih negativnih uticaja u vrlo kratkom roku.

Moglo bi vam se čak dogoditi da "pokupite" nešto, ali da se bolest ne razvije zbog dobrog opšteg stanja organizma. Sa druge strane, kada je imunitet oslabljen, podložniji smo dobijanju sezonskih i drugih bolesti, ali i medicinskim komplikacijama.

Do pada imuniteta najčešće dolazi zbog nezdravog života te zbog loših navika. Ako želite ojačati svoj imunitet, slijedite sljedeća zlatna pravila...

NASPAVAJTE SE

Istraživanja su pokazala da kvalitetan i neprekinut san u trajanju od najmanje sedam sati značajno doprinosi jačanju imuniteta odraslih osoba. Odgovarajuća količina sna zavisi od životne dobi u kojoj se nalazite - djeca vrtićke dobi, odnosno od treće do pete godine, trebalo bi u prosjeku da spavaju od 10 do 13 sati dnevno, osnovnoškolci od devet do 11 sati, a srednjoškolci i odrasli od sedam do devet sati.

Neispavanost izaziva umor, dekoncentraciju i podiže nivo stresa, zbog čega smo "prisiljeni" energiju nadoknađivati na druge nezdrave načine, te tako dodatno oslabljujemo imunitet.

JEDITE ZDRAVO

Konzumacija zdravih i uravnoteženih obroka garancija je zdravog života. Jedite sezonsku hranu, pojačajte unos svježeg voća i povrća bogatog vitaminom C, koji igra važnu ulogu u osnaženju imuniteta. Voće i povrće, takođe, sadrže i prehrambena vlakna. Ne zaboravite ni na probiotike koji regulišu probavu, ali i jačaju imunitet. Probiotici se mogu naći u mliječnim proizvodima poput jogurta i kefira te u fermentisanim proizvodima poput kiselog zelja i repe.

UZMITE SUPLEMENTE

Na raspolaganju nemate pristup organskoj hrani koja je uzgojena bez pesticida? Poboljšajte svoje prehrambene navike suplementima uz dogovor sa ljekarom. Nažalost, većina ljudi ne unosi dovoljne količine vitamina, minerala, esencijalnih aminokiselina i drugih nutrijenata kroz hranu za pravilan rad imunološkog sistema, pa se dodaci prehrani nameću kao odlično rješenje. Osim multivitaminskih suplemenata, na tržištu se nalaze i razni drugi prirodni dodaci prehrani koji poboljšavaju opšte stanje organizma, poput propolisa i matične mliječi, ekstrakta sjemenke grejpa i slično.

SMANJITE ŠEĆER

Procesirana hrana puna je šećera i transmasti koje usporavaju rad bijelih krvnih zrnaca u borbi protiv bakterija, zbog čega dolazi do upalnih procesa u tijelu. Smanjite konzumaciju industrijskih slatkiša, ali i gaziranih pića, koja su puna šećera čak i kada ne osjećate sladak okus u ustima.

PIJTE VODU

Već svi znamo blagodeti vode po naš organizam. Ispijanje minimalno 1,5 litara vode dnevno pozitivno utiče na rad svih organa i imunitet u cjelini. Ali, tri kafe koje popijete u danu ne računaju se pod vodu.

SMANJITE ALKOHOLNA PIĆA

Ispijanje prekomjernih količina alkohola smanjuje imunitet te povećava mogućnost od reakcije na vanjske štetne uticaje.

KREĆITE SE

Održite zdravi duh u zdravom tijelu. Svakoga dana odvojite minimalno 30 minuta za neku fizičku aktivnost - po mogućnosti na otvorenom. Hodajte, trčite, vozite bicikl... mogućnosti su brojne. Istraživanja su pokazala da fizička aktivnost u trajanju od barem pola sata dnevno pet puta sedmično značajno doprinosi otpornosti tijela na infekcije gornjeg disajnog sistema.