Sedam znakova da jedete previše soli

Dobro pazite na količinu soli kada spremate hranu, jer to može imati velike uticaje na vaše zdravlje. Možda mislite da je unos soli u vaš organizam u normali, ali se na vašem jelovniku često nalaze namirnice koje imaju skrivene, velike izvore soli.

Takve namirnice su i pica ili sendviči iz fast fooda, a na listi namirnica koje imaju mnogo soli se nalaze i hljeb, peciva i suhomesnati proizvodi.

Prekomjerni unos soli u organizam može izazvati probleme sa srcem i bubrezima, jer stvara prekomerno taloženje tečnosti. Osim toga, so vam može napraviti i druge zdravstvene probleme, zato obratite pažnju na znakove kojima vas tijelo upozorava da ga "previše solite".

Postoji čak sedam načina na koji će vam tijelo signalizirati, ako počnete da unosite previše soli:

1. Osjećaj natečenosti i naduvenosti

Kod pretjerane konzumacije soli, koža i određeni dijelovi tijela mogu djelovati natečeno zbog zadržavanja vode. Na licu se oticanje posebno vidi u području oko očiju. Takođe, višak soli izaziva oticanje prstiju na rukama i oko zglobova.

2. Osjećaj žeđi

Previše soli izaziva dehidraciju. Kao posljedicu toga, uočićete da češće unosite tečnost, posebno za vrijeme treninga ili fizičkih aktivnosti. Kod aktivnijih vježbača se oko usnica može čak napraviti i tanki slani sloj tokom treninga. To je znak da tijelo pokušava da izbaci višak soli iz organizma.

3. Često mokrenje

Previše soli izaziva češći odlazak na toalet, a urin je mutniji i tamnije boje. Iako vam to možda ne zvuči kao ozbiljan problem, mokrenjem se gubi kalcijum. Ako u krvi nema dovoljno kalcijuma, tijelo će uzimati kalcijum iz kostiju. Zbog toga kod ljudi koji redovno unose previše soli u organizam postoji veliki rizik od pojave osteoporoze.

4. Žela za nezdravom hranom

Puno soli može izazvati gubitak interesovanja za zdravom hranom. Ljudima koji unose previše soli se često ne sviđa ukus zdrave, nezačinjene hrane. Zato se tokom vremena odlučuju za slaniju hranu, a to je skoro sva procesirana hrana (npr. kobasice, salame i kupovne supe).

5. Grčevi u mišićima

Kod osoba koje vježbaju i unose puno soli se češće javljaju grčevi u mišićima. Natrijum i kalcijum su odgovorni za kontrakcije mišića, a kalijum pomaže u njihovom opuštanju. Ako se poremeti balans natrijuma i kalijuma u organizmu, češće ćete osjećati bol u mišićima.

6. Umor

Umor neće biti posljedica pretjerane konzumacije slane hrane, ali dehidracija (izazvana viškom soli) izaziva umor. To će posebno negativno uticati na vas ako redovno vježbate.

7. Problemi sa srcem i bubrezima

Ovo je nešto manje očit problem koji se javlja ako dugoročno unosite previše soli. Bubrezi ne mogu odjednom da filtriraju tolike količine soli, pa se u telu zadržava voda kako bi razblažila nakupljenu so. To izaziva povećanje tečnosti oko ćelija i povećanje volumena krvi, zbog čega srce mora da radi jače, kako bi pumpalo krv i tako stvaralo pritisak na krvne sudove. S vremenom, to izaziva oštećenje srca, krvnih sudova i bubrega, što može dovesti do povišenog krvnog pritiska ili srčanog udara.

Preporučena dnevna doza soli je 2400 miligrama, odnosno jedna kašičica soli. Vodite računa o tome da najviše soli u organizam unosite putem procesuirane hrane, zato je ishrana sa što više svježih namirnica najbolji način za manji unos soli.

(telegraf.rs)