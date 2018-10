Sedam znakova da ste depresivni, a da toga niste svjesni

Nemogućnost izlaska iz kreveta, smanjen osjećaj samopoštovanja, stalna strah i kontinuirana izolacija. Samo su neki od češćih znakova depresije. Međutim od te opake bolesti prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji pati 300 miliona ljudi, a čak 50 posto ih se ne liječi upravo zato jer se depresija ne može uvijek lako prepoznati.

"Ljudi često stigmatizuju depresiju i poriču sosptveno stanje, pa se iznenade kada im drugi kažu da su depresivni", kaže Suzen Kupermen, dr.sc., psiholog u NYU Langone. Stoga je Kupermen za Women's Health otkrila neke neočekivane simptome depresije kod žena.

Napomenula je da smo svi u nekom trenutku doživjeli jedan (ili sve) od tih znakova i to je potpuno normalno i u redu. Međutim, ako su ti simptomi prisutni veći dio dana ili cijeli dan Kupermen preporučuje da se osoba javi svom doktoru kako bi se ustanovilo radi li se o depresiji.

Redovno gubite kontrolu

Ako se ne možete prestati otresati na svog partnera, saradnike pa čak i na psa, vrijeme je da se zapitate. Prema istraživanju iz 2013. godine objavljenom u medicinskom časopisu JAMA Psychiatry pretjerana razdražljivost i ljutnja simptom je karakterističan za više od polovine ljudi koji su imali teže i dugoročnije depresije, a odnosi se i na djecu i odrasle.

Budite se vrlo rano

Kod nekih osoba depresija izaziva potrebu za spavanjem. Ali, Kupermen objašnjava da drugi počnu spavati manje, često se bude, naročito u ranim jutarnjim satima. Ako ste se počeli odjednom buditi oko 4, 5 ujutro i nakon toga više ne možete zaspati to bi mogao biti znak koji upućuje na depresiju.

Vaši hobiji vas više ne zabavljaju

To ne znači da dvosedmično gubljenje interesa za pletenje, jogu ili čitanje znači da ste depresivni. Ali, na primjer ako ste voljeli kuvati, a odjednom vam više ne pričinjava zadovoljstvo trebate razmisliti zašto se to događa. Osoba u depresiji u takvim situacijama uglavnom nalazi opravdanje da joj se jednostavno ne da. I to može biti, ali ne ako potraje duže.

Češće ste na društvenim mrežama

Pojačano korištenje društvenih mreža poput Facebooka i Instagrama jedan je od taktika koju ljudi s nedijagnostifikovanom depresijom koriste za zanemarivanje korijenskog uzroka onoga što ih pogađa.

Trpite bol u donjem dijelu leđa

Prema istraživanjima za 2015. godine depresija povećava mogućnost da ćete trpjeti bolove u donjem dijelu leđa. Što je depresija dublja, bol je veća. Stručnjaci kao mogući razlog te pojave navode da depresija utiče tako da živci postanu pojačano osjetljivi. Osim toga, ako bolovi remete kvalitet života to može pojačati depresiju.

Debljate se ili mršavite

Uobičajeno je da se depresija povezuje s povećanjem ili gubitkom apetita. Neki ljudi možda gube na težini, u čemu u početku mogu uživati, ali s vremenom gubitak apetita uzrokuje i pad energije. Puno ljudi na depresiju reaguje tako da pojačano unose hranu bogatu mastima i šećerom. Nakon unosa takve hrane ljudi se osjećaju još gore i smanjuje im se samopouzdanje čim se stvara još pogodnije tlo za depresiju.

Odjednom ste postali neodlučni

Narvno da osoba može biti neodlučna i bez da je depresivna, ali iznenadna ili povećana neodlučnost zapravo je glavni simptom depresije kod žena, prema istraživanju objavljenom u časopisu Cognitive Therapy and Research (Kognitivna terapija i istraživanje). Osjećaj bespomoćnosti ili očekivanje najgoreg mogućeg ishoda je najvjerovatniji razlog neodlučnosti. Osim toga kada depresivne osobe donose odluke one su uglavnom loše i uključuju odluke o ne odlasku na posao, prekomjernom uživanju u alkoholu ili hrani, upuštanju u rizične seksualne odnose.

