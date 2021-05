Sedam znakova koji ukazuju da je vaš organizam dehidriran

Voda je organizmu potrebna uvijek, a posebno u ljetnim danima kada su aktivnosti organizma pojačane, kao i potrošnja tečnosti u raznim oblicima. Ako ne unosite dovoljno vode, rizikujete ovakva stanja koja nimalo nisu ugodna...

Dehidracija organizma može biti uzrok brojnih zdravstvenih tegoba, ali i komplikovanijih bolesti. Donosimo vam spisak nekih od najčešćih pokazatelja da vaše tijelo vapi za vodom.

Češće ste gladni

Osobe koje unose dovoljno tečnosti u tijelo duže vrijeme se osjećaju sitima. Tako, ukoliko ste često gladni i stalno biste nešto grickali, dodatna čaša vode mogla bi vam pomoći.

Imate glavobolje

Dehidracija može potaknuti pojavu glavobolja i migrena. Ako vas glavobolje često muče, moguće je da ne pijete dovoljno vode.

Osjećate žeđ

Iako se može činiti očiglednim, žeđ je prvi prirodni znak tijela da treba da popijete dodatnu vodu i to je znak da postoji određeni stepen dehidracije. Kada dođe do dehidracije, dolazi do veće koncentracije elektrolita zbog čega se javlja žeđ.

Imate zatvor

Ukoliko ne unosite dovoljno tečnosti u tijelo, možete imati problema sa zatvorom. Voda pomaže u cijelom probavnom procesu, uključujući i pražnjenje crijeva.

Koža vam je suha

Voda je prirodna hidratantna krema za kožu. Ako primijetite da vam je koža suha, pokušajte piti više vode jer će to pomoći u hidrataciji kože.

Osjećate se tromo

Iako ste se možda naspavali, ako niste popili dovoljno vode osjećaćete se tromo i umorno. Nedostatak vode može pojačati zbunjenost i umor, a smanjiti pažnju.

Promjena boje urina

Normalna boja urina je blijedo žuta. Ako se boja promijeni i postane tamno žuta, to je znak da treba da popijete još vode.

(Novosti.rs)