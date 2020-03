Šest čestih higijenskih grešaka kojih nismo svjesni

Mnogo je ljudi ponekad u čudu kada shvate da određena pravila u vezi s higijenom, koja upražnjavaju duže vrijeme, nisu tačna ili su čak i loša za zdravlje. Kako bi tome stali na kraj, otkrivamo vam šest grešaka koje možda i sami pravite i koje navike nisu toliko dobre za zdravlje.

Predugo vrijeme tuširanja ili prečesto tuširanje

Možda zvuči čudno, ali prečesto tuširanje jednako je loše kao i kada se neko uopšte ne kupa, navodi Bright Side. Prema timu stručnjaka za zarazne bolesti sa Univerziteta Columbia, prečesto tuširanje vašu kožu čini suhom te dovodi do njenog pucanja, a upravo će te malene pukotine na njoj omogućiti lakši ulazak mikroba, virusa i bakterija u vaše tijelo.

Zato, stručnjaci preporučuju da se ne tuširamo više od jednom dnevno, a Healthline navodi i generalna pravila koja treba slijediti u vezi s tuširanjem:

nemojte se tuširati u vrućoj vodi,

koristite toplu vodu,

nemojte se tuširati duže od 10 minuta,

koristite nježni sapun i šampon,

nanesite hidratantnu kremu nakon svakog tuširanja i kupke.

Ne perete ruke prije odlaska na toalet

Bakterije se ne nalaze samo u kupatilu ili na wc školjki, one se po cijeloj kući. To znači, ako idete na toalet one se već nalaze na vašim rukama. Pa, kada dodirujete ili ste blizu svojim privatnim dijelovima na vašim rukama se nalaze potencijalno opasni mikrobi. Najbolje bi dakle bilo ruke oprati kako prije, tako i poslije obavljanja nužde.

Puštate vodu nakon nužde koristeći prste

WC je vjerovatno najprljavije mjesto u stanu ili kući. Neka istraživanja pokazuju da se kapljice koje sadrže mikrobe na površini WC školjke ponekad nalaze i do 90 minuta nakon puštanja vode, pogotovo ako vodu puštate prije nego što ste spustili poklopac. Zato, pokušajte vodu puštati koristeći vanjsku stranu ruke. To vam može pomoći u slučaju daljeg širenja bakterija, ako zaboravite ruke oprati nakon nužde i prstima dodirnete druge površine.

Spavate na istoj jastučnici duže vrijeme

Jastuci su raj za plijesan i grinje, pogotovo ako govorimo o onima od perja. Jedna je studija navela da grinje i prašina mogu pokrenuti alergije koje uzrokuju začepljenje nosa, oticanje i iritaciju gornjih disajnih putova. Takođe, preporučuje se da jastučnicu peremo svake sedmice na temperaturi od najmanje 50 stepeni.

Dopuštate kućnim ljubimcima da spavaju u krevetu gdje i vi

Osim po danu, higijenska pravila trebalo bi poštovatii noću. Jedno od njih ne preporučuje dijeljenje istog kreveta s kućnim ljubimcima, obično mačkama i psima. Čak i oni koji redovno odlaze u posjetu salonima za kućne ljubimce u svom krznu nose puno bakterija, a neki izvori navode i kako neke od njih mogu izazvati bubonsku kugu – najpoznatiji oblik kuge. Statistički podaci govore da su između 1977. i 1998. godine zabilježena 23 slučaja zaraze ovom smrtonosnom bolešću koju su prenijele domaće mačke.

Lice perete sapunom

Velik broj ljudi još uvijek misli da je pranje lica sapunom najbolje što za njega možemo učiniti. No, oni griješe. U stvarnosti, sapun začeplji pore i izaziva pukotine na koži te dermatolozi konstantno naglašavaju kako on nije namijenjen za pranje lica. Kada ga koristite, uništavate zaštitnu barijeru na površini kože i narušavaš njen pH.

(miss7zdrava.24sata.hr)