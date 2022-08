Šest mitova o vitaminu C

Vitamin C ili L-askorbinska kiselina je hidrosolubilan vitamin neophodan za normalan rast i razvoj ljudskog organizma.

Esencijalan je nutrijent, što znači da ga naše tijelo ne može sintetisati, zbog čega se mora redovno unositi izbalansiranom ishranom.

Budući da je toliko važan za organizam, o njemu se mogu čuti mnoge tvrdnje, ali pojedine, nažalost, nisu tačne.

Ovo je šest najčešćih mitova o vitaminu C:

Mit 1: Vitamin C je lijek za prehladu

Ovo je vjerovatno jedan od najvećih mitova. Vitamin C poboljšava imunitet, ali nema dokaza da liječi prehladu kao što se to misli. Ukoliko se razbolite i potom pojačate unos vitamin C, on neće ubrzati vaš oporavak.

Mit 2: Narandža je najveći izvor vitamina C

Zapravo paprika babura ima više vitamina C od citrusa kao što su narandža i limun, pa ako želite dodati više ovog vitamina u svoju ishranu, istražite koje još voće i povrće sadrži vitamin C. Takođe, u ishranu uvedite i kupus, budući da je on bogat ovim vitaminom.

Mit 3: Vitamin C je najvažniji za imunitet

Vitamin C nije jedino važan za imunitet, pomaže i u drugim fukcijama u tijelu kao što je sinteza dopamina koji ima važnu ulogu u kontrolisanju funkcija mozga i regulisanju raspoloženja, piše Times Of India. Takođe, ukoliko unosite željezo kao suplement ili putem ishrane, vitamin C će pomoći da ga što bolje apsorbujete.

Mit 4: Na unos vitamina C bi trebalo obratiti pažnju samo kada smo bolesni

Često se dešava da se simptomi neke bolesti pojave kada je ona već uznapredovala, zbog čega je važno redovno unositi u organizam sve važne vitamine, ukljućujući i vitamin C, a ne samo kada smo sigurni da nam se pokvarilo zdravlje.

Mit 5: Što se više vitamina C konzumira, to je imunitet bolji

Svaki vitamin ima određen nivo koji je potreban organizmu. Nije dobro ako ih je premalo. Isto tako, nije dobro ako ih je previše, jer to može dovesti do trovanja vitaminima. Bitno je održavati balans.

Mit 6: Suplementi vitamina C utiču na povećanje kilograma

Iako mnogi misle da uzimanje previše vitamina C može da dovede do povećanja kilograma, to nije tačno. Nekoliko istraživanja protvrdilo je da je nivo vitamina C u tijelu obrnuto proporcionalan težini tijela, prenosi City Magazine.