Šest neočekivanih lijekova za zubobolju

Ako vas je bar jednom bolio zub znate koliko to može da bude naporno. A u tom vremenu do odlaska do zubara možete da pomognete sebi domaćim lijekovima koji bi mogli da smanje bol zuba.

Karanfilić

Karanfilić sadrži ljekovito ulje koje uspješno eliminiše bol. Žvaćite ga 2-3 minuta, a zatim isperite usta vodom. Analgetički efekat će trajati oko 3 sata. Takođe možete da nanesete esencijalno ulje karanfilića na pamučnu krpicu i stavite na bolno mesto.

Bijeli luk

Zgnječite čen bijelog luka kako bi nastala kaša, stavite ga u tampon od gaze i držite nekoliko minuta blizu problematičnog zuba.

So

Ovo je možda najjednostavniji način,a i so svi imamo u kući. Rastvorite kašiku soli u čaši tople vode i isperite usta.

Svinjska mast

Stavite mali komad svinjske masti između obraza i problematičnog zuba i držite 20 minuta. Trebalo bi da ubrzo započne svoje dejstvo.

Ekstrakt vanile

Sve što treba da uradite je da nanesete 3,4 kapi ekstrakta vanile na pamučnu krpicu i nanesite na bolni zub.

Nana

Skuvajte čaj od rifuznog čaja od nane, a zatim isperite usta.

Aktivni ugalj

Tableta uglja se izldrobi u prah i nanese na bolni zub. Sačekajte 3-5 minuta, a zatim temeljno operite zube i isperite usta vodom.

Jod

Stavite 4-5 kapi joda u čašu vode i isperite.

