Šest razloga zašto je krompir dobar za naše zdravlje

Pretjerana konzumacija bilo koje hrane nije dobro za zdravlje, a neka istraživanja sugerišu da je pretjerana konzumacija proizvoda od krompira povezana s visokim krvnim pritiskom. Ali, problem obično predstavlja način na koji obrađujemo i pripremamo krompir.

Naime, krompir sadrži mnogo vitamina i drugih hranjivih tvari koje su ključne za naše zdravlje. Evo šest razloga koji pokazuju zašto je krompir dobar za naš zdravlje.

Vitamin C

Kada se spominje vitamin C, ljudima obično na pamet padne naranča i drugi agrumi. No, važan izvor vitamina C je i krompir. Jedan krompir od 150 grama u prosjeku sadrži oko 15 posto dnevno preporučene doze vitamina C.

Vitamin C je jako bitan za naše zdravlje jer pospješuje rad imunološke funkcije, sadrži antioksidanse, igra ključnu ulogu u formiranju vezivnih tkiva, a važan je i za zdravlje naših zuba. Nedostatak vitamina C je također povezan s ispadanje zuba.

Vitamin B6

Ova vitamin ključan je za rad više od 100 enzima u tijelu, omogućavajući im razgradnju bjelančevina – proces koji je ključ za dobar rad živaca. To je možda i razlog zašto je vitamin B6 povezan s dobrim mentalnim zdravljem.

Jedan krompir sadrži oko četvrtine dnevno preporučene doze ovog vitamina.

Kalij

Kalij je važan za regulaciju električne signalizacije u mišićima i živcima. Upravo stoga previsoke ili preniske količine kalija u tijelu mogu zaustaviti rad srca.

Pečeni i prženi krompir sadrži visoke razine kalija, i to oko trećinu dnevno preporučenog unosa kalija. No, osobe koje imaju neku bolest bubrega trebali bi pripaziti na unos krompira. Naime, ako bubrezi ne rade ispravno, to može onemogućiti sposobnost izbacivanja viška kalija iz tijela.

Kolin

Kolin je spoj koji se veže za masnoću da bi stvorio fosfolipide, građevne elemente staničnih zidova. Od vitalne je važnosti unositi dovoljno kolina jer je to neophodno za zdrav mozak, živce i mišiće. Krompir, soja i meso sadrže najveće količine kolina.

Dobar je probavu

Kuvanje i hlađenje krompira prije nego što ga pojedete omogućuje stvaranje otpornog skroba. Ovaj zdravi skrob pomaže našem tijelu na mnogo načina, a djeluje i kao probiotik koji je važan za zdrav mikrobiom crijeva. Iako je hladni kuhani krompir zbog toga teže probaviti, pri tome se stvaraju i masne kiseline koje su izuzeto dobre za zdravlje probavnog sustava.

Osim toga, ove masne kiseline pomažu i u radu metabolizma jer smanjuju razinu šećera u krvi. Sve to čini kuhani krompir niskokaloričnom, hranjivom i zasitnom hranom.

Ne sadrži gluten

Krompir je također prirodno bez glutena, pa je izvrsna opcija za ljude s celijakijom ili one koji trebaju izbjegavati gluten, piše Science alert. Isto vrijedi i za slatki krompir koji sadrži nešto više kalorija i ugljenih hidrata.