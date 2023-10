Šest savjeta kako da smršate bez dijete i vježbanja

Postoje ljudi koji su uspjeli da uz pomoć mentalne snage, prirodnim putem, bez dijete i vježbanja skinu višak kilograma. Mnogi će reći da je to nemoguće, ali nije baš tako, čak je i suprotno.

Ovo je priča o jednoj ženi koja je to uspjela.

Kako sama kaže, poslije drugog porođaja dobila je višak kilograma koji nikako nije mogla da skine. Pošto je još uvijek dojila bebu, nije htjela da pokušava sa dijetama, pa se okrenula knjigama koje su je navele da smrša bez vježbanja. A evo i kako je to uspjela.

1. Koristite manji tanjir

Za većinu obroka, bio on glavni ili užina, uzimajte manje tanjire. Ukoliko ipak budete morali da uzmete veći, onda se potrudite da ga polovinom ispunite salatom ili nekim povrćem prženim na puteru.

2. Ponesite ručak

Nošenje ručka od kuće je odličan način da kontrolišete šta se nalazi u vašoj hrani i da uštedite nešto novca. Trudim se da donesete ručak većinu dana u nedjelji, a koji će uključivati voće i povrće. Ujedno ponesite i zdrave grickalice poput orašastih plodova.

3. Učinite nezdravu hranu nezgodnom

Ako postoji nešto oko čega ne možete da se kontrolišete, nemojte tu hranu često kupovati. Vječito u prodavnici gledam u teglu kakao krema i nikad je ne kupujem, samo parim oči. Ako ipak imate hranu koju volite, a znate da je nezdrava, stavite je na neko manje vidno mjesto kako vas ne bi mamila da je pojedete.

4. Spuštajte escajg kada žvaćete

Dok jedem, primećujem da sve vreme držim viljušku ili kašiku u ruci često spremne za naredni zalogaj. To dovodi do bržeg žvakanja i gutanja hrane, što dovodi do debljanja. Samo sam odlučila da prestanem sa ovom navikom, piše "Becoming life smart". Ovaj potez mi je zauzvrat omogućio da u potpunosti sažvaćem hranu pre gutanja.

5. Izbjegavajte da šetate dok jedete

Ako ste na zabavi, napunite tanjir hranom ili grickalicama i idite. Ovo sprečava prejedanje dok stojite tamo i ćaskate sa prijateljima, ne pitajte kako znam.

Isto važi i za kancelariju: ako u jednoj od soba za odmor ima krofni, idite u drugu sobu za odmor da uzmete kafu ili napunite flašu vode. Što ste manje izloženi primamljivoj hrani, manje ćete morati da joj se opirete.

6. Vagajte se svaki dan

Težina varira iz dana u dan, makar po nekoliko grama. Zato je najbolje da se svako jutro mjerite i da to bilježite kako biste imali uvid u težinu i pokušali da je kontrolišete, prenosi Ona.rs.