Šest simptoma koji ukazuju da vam fali gvožđe

Gvožđe je neizostavan mineral koji se mora unositi u organizam, posebno kod žena.

Na osnovu nekih simptoma, moguće je saznati da li vam nedostaje gvožđe u krvi i koje namirnice mogu pomoći u smanjenju rizika od nedostatka gvožđa.

Nedostatak gvožđa kao minerala može biti uzrok anemije, a sve to dovodi do umora, slabosti i vrtoglavice. Zato je izuzetno važno obratiti pažnju na simptome koji ukazuju na to da patite od nedostatka gvožđa u krvi.

Dakle, važno je imati na umu da je gvožđe ključni nutrijent koji igra vitalnu ulogu u održavanju zdravlja. Nedostatak gvožđa može imati ozbiljne posledice po tijelo, uključujući umor, slabost, pa čak i anemiju, a prepoznavanje znakova nedostatka gvožđa ključno je da ostanete zdravi.

Svetska zdravstvena organizacija je prepoznala anemiju zbog nedostatka gvožđa (IDA) kao najčešći nedostatak u ishrani u svijetu, sa 30 odsto populacije pogođene ovim stanjem.

Prema podacima objavljenim u JAMA Netvork-u, nedostatak gvožđa je uticao na skoro 40 odsto Amerikanki starosti od 12 do 21 godine između 2003. i 2020. godine. Anemija zbog nedostatka gvožđa pogodila je šest odsto ove populacije prema istom izvheštaju, kako je napisao eatthis.com, a prenio B92.

Simptomi koji ukazuju na nedostatak gvožđa:

Umor i iscrpljenost

Osjećaj umora može biti jedan od najčešćih simptoma nedostatka gvožđa. Gvožđe igra ključnu ulogu u formiranju hemoglobina, proteina u crvenim krvnim zrncima koji omogućava transport kiseonika iz pluća do tkiva. Kada tijelu nedostaje puno gvožđa, crvena krvna zrnca ne mogu adekvatno snabdijevati tkiva kiseonikom, što dovodi do umora i iscrpljenosti.

Međutim, stručnjaci savjetuju da provjerite gvožđe u krvi ako se stalno osjećate umorno, slabo, razdražljivo, ali i ako primijetite da niste koncentrisani na ono što radite.

Trudnoća

Dovoljene količine gvožđa neophodne su budućim majkama, kao i bebama. Zato se provjerava stanje kako bi se na vrijeme reagovalo i po potrebi povećao unos gvožđa.

To dodatno komplikuje činjenica da simptomi povezani sa trudnoćom mogu biti isti kao i kod nedostatka gvožđa, kao što su umor, slabost, problemi sa koncentracijom, hladne ruke i stopala...

Nedostatak energije i nesvjestica

Ako poslije vježbanja, što inače radite, primijetite da vas bole mišići i noge - to takođe može biti jedan od simptoma. Takođe, u slučaju da vaše fizičke aktivnosti postanu previše naporne ili teške, moguće je da vam nedostaje gvožđe jer nedostatak smanjuje izdržljivost organizma.

Takođe, nedostatak gvožđa može rezultirati smanjenim brojem crvenih krvnih zrnaca ili smanjenjem hemoglobina, što otežava tijelu da snabdijeva mozak dovoljno kiseonika.

Ovo može izazvati nesvjestice ili vrtoglavice, posebno kada brzo ustanete iz sjedećeg ili ležećeg položaja.

Anksioznost bez razloga

Nedostaci minerala kao što je gvožđe mogu dovesti do osjećaja anksioznosti, a to se dešava zbog nedostatka kiseonika koji pokreće nervni sistem vašeg tijela. Tada srce počinje da kuca i lako se osjećate kao da ste usred borbe.

Krhki nokti i kosa

Crvena krvna zrnca pomažu u snabdijevanju tkiva kiseonikom i hranljivim materijama, uključujući nokte i kosu. Nedostatak gvožđa može prouzrokovati nedostatak ovih esencijalnih hranljivih materija, što rezultira lomljivim noktima koji se lako lome i kosom koja je suva, slaba i sklona lomljenju.

Pored toga, gubitak kose može biti povezan sa nedostatkom gvožđa, ali nemojte paničiti ako vidite da ste izgubili nekoliko vlasi. To uvijek možete učiniti tako što ćete provjeriti krvnu sliku i konsultovati se sa svojim ljekarom.

Ali za prevenciju, obavezno uključite u svoju ishranu zdravu i uravnoteženu ishranu i ishranu bogatu gvožđem kao što su spanać, grašak, losos i suvo voće.

Povećana osjetljivost na hladnoću

Nedostatak gvožđa može uticati na cirkulaciju krvi, što može dovesti do smanjenog dotoka krvi u periferne dijelove tijela, kao što su ruke i noge. To može dovesti do osjećaja stalne hladnoće ili povećane osjetljivosti na hladnoću.

Ako primijetite bilo koji od ovih simptoma, važno je da potražite savjet od svog ljekara da provjerite nivoe gvožđa u krvi i dobijete odgovarajuća uputstva za lječenje.

