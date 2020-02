Šest supernamirnica bogatih vitaminom C

​Nagle promjene temperatura u zimskom periodu idealne su za širenje virusnih i drugih infekcija, a dovoljan unos vitamina C neophodan je kako bi nam imunološki sistem dobro funkcionisao.

Kao snažan antioksidans, vitamin C pomaže u smanjenju stresa i smatra se da smanjuje rizik od raka.

Bez vitamina C, tijelo ne može da proizvede kolagen, protein koji je neophodan za izgradnju i održavanje zdravih kostiju, zglobova, tkiva digestivnog trakta i kože.

Vitamin C je važan dio imunološkog sistema, koji se brani od virusa, bakterija i drugih patogena. Studije pokazuju da nizak nivo vitamina C može dovesti do problema sa imunološkim sistemom i drugim oboljenjima.

Jedna od namirnica bogata vitaminom C je narandža ali mnogi ljudi imaju naviku da umjesto svježe cijeđenog soka piju industrijski koji često ima šećera isto koliko i gazirani napici. Zbog toga je najbolje konzumirati svježe voće i povrće.

Od voća, kivi i jagode u kombinaciji sa jogurtom takođe mogu biti odličan izbor za doručak.

Paradajz je još jedan odličan izvor vitamina C, a sok od paradajza je još bolji izvor ovog vitamina od svježeg ploda.

Ne treba zaboraviti ni povrće zelene boje: brokoli, grašak i spanać takođe su dobri izvori vitamina Ce.

Ovo povrće je najbolje konzumirati blago obareno kao prilog ili u salati u kombinaciji sa nekim citrusom.

Kada je riječ o vitaminu C, paprika je nezaobilazna namirnica, najbolje svježa, a za one koji vole jaja kajgana sa paprikom je dobar izbor.

Potrebna dnevna doza vitamina C za žene je 75 mg, a za muškarce 90 mg, mada tu ima odstupanja.

Dojiljama, pacijentima koji su nedavno operisani, dijabetičarima, oboljelima od raka i pušačima potrebne su znatno veće doze vitamin C.