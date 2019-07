Šest znakova da ste alergični na ugriz komarca

Ljeto nam donosi mnogo radosti – duže dane, sunčano vrijeme, plažu, more… i komarce. Dok su ovi maleni leteći insekti za većinu samo smetnja, za druge ljude koji imaju alergijske reakcije, oni mogu biti noćna mora.

Stručnjaci napominju da kontakt s komarcem mora trajati najmanje šest sekundi da bi se dogodila reakcija. Najbolja prevencija ugriza je da takav kontakt u potpunosti izbjegnete.

“Ne znate kakvu ćete reakciju imati, pa je uvijek dobra ideja koristiti kvalitetnu zaštitu u prirodi”, upozoravaju ljekari.

Nosite odjeću dugih rukava i nogavica, jedite hranu koja odbija insekte – poput bijelog luka – koristite kvalitetne repelente, upotrebu parfema svedite na minimum i držite se podalje od mjesta koja su raj za komarce, poput sjenovitih, šumovitih područja i u blizini voda stajaćica, osobito u u vrijeme sumraka i zore.

Većina “alergijskih” reakcija na ugriz komaraca nisu zapravo alergije.

Za većinu ljudi, ugriz komarca znači svrab i češanje. Normalna reakcija na ugriz komarca uključuje crvene otekline koje svrbe, javljaju se unutar nekoliko minuta nakon ugriza i mogu se zadržati do deset dana.

“Jači simptomi, poput kvrga na koži i jačeg oticanja ukazuju na veću lokalnu reakciju poznatu kao papularna urtikarija. Kad ljudi kažu da su alergični na ubod komarca ili nekog drugog insekta, uglavnom je u pitanju snažnija lokalna reakcija na koju se pritom pozivaju”, objašnjavaju ljekari.

Da bi postavio dijagnozu, ljekar će uzeti u obzir vaše simptome, ali ne postoji službeni test za otkrivanje alergija na ugriz komaraca. Što se tiče liječenja, to u potpunosti zavisi od toga koliko ti simptomi utiču na vas. Ako nemate vidljivih smetnji, nema razloga za liječenje. Međutim, ako vam ugriz komarca uzrokuje probleme kao što su naticanje kapaka ili ako su simptomi neugodni i skloni ste prilično teškim reakcijama, ljekar se može odlučiti za terapiju antihistaminicima. To može pomoći kod otoka i može smanjiti rizik od razvoja reakcije. U slučaju ozbiljnije sistemske reakcije, ljekar vam može propisati injekciju koja sadrži epinefrin (adrenalin), ali to se radi u vrlo rijetkim slučajevima.

Pripazite na ozbiljne simptome!

Rijedak oblik alergije na ugriz komarca je sistemska reakcija koja se javlja u cijelom tijelu. Ova vrsta životno ugrožavajuće reakcije mnogo je češća kod insekata kao što su pčele i ose, ali ako osjetite bilo koji od sljedećih simptoma nakon ugriza, morate odmah nazvati hitnu pomoć:

Osip

Naglo izbijanje blijedo crvenog osipa, koji je izbočen i svrbi, a pojavljuje se u području ugriza ili po cijelom tijelu može ukazivati ​​na alergijsku reakciju.

Natečene usne, oteklina u usnoj šupljini ili grlu

Bilo kakvo naglo naticanje u navedenom području može biti znak ozbiljne alergijske reakcije.

Mučnina

Osjetite li iznenada mučninu, kao da ćete se razboljeti nakon ugriza, to može biti još jedan simptom ozbiljne reakcije.

Vrtoglavica

Osjećaj smušenosti u glavi i nestabilnosti na nogama može ukazivati ​​na sistemsku alergijsku reakciju.

Povišena temperatura

Povišena temperatura je znak da se vaše tijelo bori protiv alergije.

Glavobolja

Ozbiljna glavobolja koja se naglo pojavila može značiti da imate alergijsku reakciju.

(ordinacija.vecernji.hr)