Simptomi koji ukazuju na dijabetes

Dijabetes – “tihi ubica modernog doba”, predstavlja hronično oboljenje koje se ispoljava povišenjem nivoa šećera u krvi, usljed poremećaja lučenja insulina.

Nastaje kao posljedica stresa modernog života jer insulin reaguje na hormone stresa, nepravilne ishrane, povećene tjelesne težine. Svoje ime “tihi ubica” ova bolest dobila je jer su njeni simptomi često prikriveni i teško se uočavaju, najčešće kada je bolest već uznapredovala.

Šta je dijabetes?

Kako se hrana svari, razlaže se na glukozu (šećer), koja stvara energiju i snagu našim ćelijama. Insulin, hormon kojeg stvara pankreas, transportuje glukozu iz krvi u ostale ćelije tijela. Međutim, ako ne postoji dovoljno insulina ili insulin ne radi kako treba, onda glukoza ostaje u krvnim sudovima uzrokujući da se nivo šećera u krvi poveća. Postoje tri glavna tipa dijabetesa: tip 1, tip 2 i gestacijski dijabetes.

Tip 1 karakteriše činjenica da pankreas nije više u mogućnosti da stvara insulin i obično je ovaj slučaj karakterističan za djecu, tinejdžere i mlađu populaciju. Gestacijski dijabetes se obično pojavljuje pred kraj trudnoće i obično nestaje poslije porođaja. Najčešći oblik dijabetesa je tip 2 koji može biti uzrokovan prekomjernom tjelesnom težinom, fizičkom neaktivnošću, genetskom predispozicijom, gestacijskim (trudničkim) dijabetesom u prošlosti, visokim krvnim pritiskom, smanjenim “dobrim” holesterolom ili visokim nivoom triglicerida.

Kao i svaka druga bolest, i dijabetes može izazvati niz komplikacija ukoliko se ne otkrije na vrijeme. Problemi se mogu javiti svugdje, od oka, bubrega, nerava do reproduktivnih organa, krvnih sudova i desni. Ali, najozbiljniji problem su oboljenja srca i rizik od šloga. Zbog svega toga veoma je važno da ga prepoznate što prije.

1. Konstantan osjećaj umora

Za razliku od zdravih ljudi, kod kojih šećer prodire u ćelije i pretvara se u energiju, kod dijabetičara se zadržava u krvi. Posljedica je nedostatak energije uprkos konzumiranju hrane. Jedan od tipičnih simptoma nedijagnostikovanog dijabetesa upravo je ekstremni zamor koji se javlja čak i kada ste odmorni i naspavani.

2. Ekstremni osjećaj žeđi i često mokrenje

Ukoliko primijetite pojačan osjećaj žeđi koji nije izazvan posebnim razlogom, a što rezultira čestim odlaskom u toalet, to može biti znak da imate dijabetes. Naročito obratite pažnju ako vaše dijete pije mnogo tečnosti i često mokri, jer je to jedan od prvih i najočiglednijih znakova da vaše dijete ima ovu bolest. Ovaj simptom može pratiti i osjećaj suhih, osušenih usta.

3. Naglo mršavljenje

Ukoliko niste na dijeti i ne vodite posebno računa o ishrani, a niste ni fizički aktivniji nego ranije, ali primjećujete da naglo mršavite, to može biti jedan od simptoma šećerne bolesti. Previsok nivo šećera u krvi može uzrokovati naglo mršavljenje, čak 5 do 10 kilograma u dva do tri mjeseca, što svakako nije uobičajeno ukoliko za to nema posebnog povoda. Hormon insulin, naime, u slučaju pojave dijabetesa ne može da pothrani glukozu, te ona ostaje u krvi, zbog čega tijelo misli da je gladno i počinje da troši proteine iz mišića kao alternativni izvor energije.

4. Pojačana glad

Pretjerana potreba za hranom je još jedan od znakova dijabetesa, a uzrokovana je promjenama nivoa šećera. Kada nivo šećera opada pojavljuje se osjećaj gladi i potreba za glukozom kao izvorom energije.

5. Zamućen vid

Simptomi ponekad mogu da uključuju i ​​probleme s vidom jer visok nivo šećera u krvi povlači tečnost iz tkiva, uključujući i oči. Ukoliko se ne liječi, dijabetes može izazvati trajno oštećenje vida, te ukoliko primijetite da vam se vid muti obavezno posjetite svog ljekara što prije.

6. Osjetljive desni

Dijabetes može da oslabi sposobnost za borbu protiv bakterija čime je povećavan rizik od infekcije desni. Takođe, može doći do upale desni praćene i gnojem, naročito ako ste već imali infekcije desni prije nego što se dijabetes pojavio.

8. Trnjenje u stopalima i šakama

Dijabetes je jedan od najčešćih uzročnika periferne neuropatije. U tom slučaju trnjenje se javlja prvo u oba stopala, a zatim se neugodni osjećaj širi kroz cijele noge, a isti osjećaj je i u rukama uz ostale simptome koje smo naveli. Čak dvije trećine ljudi koji boluju od dijabetesa imaju srednje do ozbiljno oštećenje nerava, a u mnogim slučajevima upravo to je prvi simptom dijabetesa.

9. Sporo zarastanje rana i infekcija

Svrab, suha koža ili slaba cirkulacija, takođe mogu biti znaci dijabetesa. Tamnija koža na području vrata ili pazuha može biti znak otpornosti tijela na insulin i visok nivo šećera u krvi. Ako primijetite ovakve promjene obavezno zakažite pregled kod ljekara. Takođe, ako primijetite da imate česte infekcije i povrede koje teško zarastaju i ne liječe se lako kao prije, pa čak i male ogrebotine, moguće je da imate dijabetes, pa posjetite ljekara što prije.