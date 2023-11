"Sindrom pognute glave", da li nas je razvoj tehnologija udaljio od prirode

Koliko vremena provodimo u zatvorenom prostoru? Statistika je neumoljiva i kaže 90 odsto na dnevnom nivou. Dug boravak u zatvorenom prostoru i višesatno sjedenje za kompjuterom, zatim sve duža lista dnevnih obaveza koje je potrebno završiti, pojačava nivo stresa i utiče na opšte stanje organizma.

Ne samo odrasli, već i djeca su sve više zauzeta sa školskim i vanškolskim obavezama, a slobodno vrijeme provode uz svoje telefone, konzole i kompjutere.

Razvoj tehnologije donio je razne benefite u mnogima sferama života ali i „oduzeo“ prirodu i boravak na otvorenom novim generacijama. To je svakako pitanje izbora ali u užurbanom gradskom životu sve češće idemo linijom manjeg otpora.

Posljedica toga su određeni zdravstveni problemi, a sve češće i „ sindrom pognute glave“ (Head Down). Pognuta glava tj. okretanje glave na dole ka ekranu mijenja prirodnu zakrivljenost vrata što dovodi do hroničnih bolova u mišićima vratni i leđa, a nekad i do ozbiljnijih posljedica.

Koliko vremena provodimo u korišćenju raznih uređaja govori i statistika da se u jednom danu u svijetu pošalje preko 120 milijardi mejlova, pregledano oko 69 miliona fotografija i preko šest milijardi pregleda video sadržaja na nekim od društvenih mreža. *Na žalost, navike naših najmlađih mijenjaju se sve više pa većinu slobodnog vremena provode u zatvorenom prostoru gledajući u ekran tako da „ sindrom pognute glave“ sve češće pogađa djecu i adolescente.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.