Sindrom slomljenog srca zaista postoji: Žene ga imaju znatno češće

Slomljeno srce nije samo metafora iz filmova i romana, već je ovo zdravstveno stanje i te kako prepoznato i od medicine.

Sindrom slomljenog srca ima svoje simptome, uzroke i posljedice, a od njega znatno češće obolijevaju žene nego muškarci.

"To je kontroverzna, retka i opasna bolest. Sindrom slomljenog srca se retko sreće i teško dijagnostikuje, a izuzetno je važno da bolesnik bude na vreme postavljen u jedinicu intenzivne nege", objašnjava prof. dr Petar Seferović, kardiolog.

Često može da se čuje da je majci prepuklo srce za sinom, od tuge. Međutim, dr Seferović napominje da je izuzetno važno razlikovati ovaj sindrom od iznenadne srčane smrti.

"Iznenadna srčana smrt je nešto drugo, ona postoji od kad postoji i ljudska rasa. Podrazumeva iznenadne aritmije, kada osoba najčešće od zapušenja koronarne arterije dobije lupanje srca, nakon čega srce prestaje da lupa. Sindrom slomljenog srca je bolest novijeg karaktera", objašnjava dr Petar Seferović.

Ono što je neobično kod ovog sindroma, jesto to što su arterije kod sindroma slomljenog srca u dobrom stanju.

"Bez zapušenja koronarnih arterija, deo srčanog mišića doživljava neku vrstu nekroze koja je posledica delovanja adrenalina. Kod osoba u hroničnom stresu to dovodi do nekroze srca i dovodi bolesnika do stanja sličnog infarktu", objašnjava dr Petar Seferović.

Doktor Seferović objasnio je i da li nova ljubav može da izliječi sindrom slomljenog srca.

"Život je igra koja se nikad ne završava. Za novu ljubav, za novi početak uvek postoje načini. Ipak, ovi bolesnici moraju da budu pod kontrolom, kako bi bili sigurni da se ova stvar neće ponoviti", ističe doktor.

