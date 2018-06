Sirova paprika riznica vitamina C

Ljeto je idealno vrijeme da u prehranu uvrstimo više sirovog voća i povrća, što omogućava da organizam bolje iskoristi vrijedne sastojke pojedinih namirnica.

Tako često unosimo manje masnoća koje se inače koriste u pripremi hrane, što može pridonijeti topljenju kilograma.

Povrće je niske energetske vrijednosti i velikog volumena, pa time doprinosi osjećaju sitosti i mršavljenju. Neke vrste povrća ne možemo jesti sirove, dok je druge bolje jesti kuvane, jer na visokoj temperaturi razvijaju spojeve koji su korisni za organizam, dok ih sirovo povrće sadrži u manjim količinama.

Takav je slučaj sa sirovom paprikom koja ima dva puta više vitamina C nego narandža. No vitamin C je nestabilan na toploti i kuvanje rezultira time da nivo hranljive tvari pada. Ipak, ako lagano na pari prokuvate zelenu babura papriku, povećaćete mogućnost da veže žučnu kiselinu tokom probave, što će pomoći da izbacite otrove iz organizma.

Najzdravija kao salata

S obzirom na to da je paprika najdjelotvornija u svježem stanju, treba je jesti što više kao salatu. Salata je najdjelotvornija kada se paprika isiječe na kolutove i začini morskom solju, maslinovim uljem i jabukovim sirćetom. Ovako spremljena sprečava paradontozu, nazeb, a poboljšava i vid.

Treba voditi računa da je povrće uvijek bolje kuvati u vrlo malo vode, odnosno još bolje samo na pari, kako vrijedne sastojke koji se tokom kuvanja otpuste u vodu ne bismo bacali. Brojna istraživanja pokazala su da povrće kuvano u puno vode izgubi i do 60, pa i 70 odsto vrijednih hranljivih tvari.

Konzerviranje

Konzerviranjem se hranljiva vrijednost bitno ne mijenja, a količina vitamina C kojeg ima u zavidnoj mjeri ostaje gotovo ista kao u svježoj paprici ili papričici. Zbog tako velikih količina preporučuje se kao obavezan dodatak ishrani za jačanje imuniteta.

U paprikama ma koje vrste i veličine nalaze se i značajne količine vitamina B, među kojima se posebno ističu vitamini B1 i B2. Sadrži i vitamin E kojem se pripisuju antikancerogena svojstva, vitamin A, pantotensku kiselinu, a od minerala ima najviše kalijuma, fosfora i gvožđa. Količina vode koju posjeduje približno je oko 89 odsto, dok količina eteričnih ulja u sjemenu zavisi od količine prisutnog alkaloida kapsaicina.