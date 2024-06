Sladoled može biti opasan: Saznajte posljedice pretjerivanja

​Nutricionisti upozoravaju na količinu sladoleda koju jedemo i posljedice pretjerivanja.

Sladoled je jedna od omiljenih ljetnih poslastica, kako iz tvornica tako i iz sladoled štandova. Danas postoji raznovrsnost ukusa, pa čak i u Hrvatskoj, možete pronaći sladoled s neobičnim ukusima poput slanog sladoleda od karamele, energetskih napitaka, pa čak i onih bizarnih s ukusom ćevapa i slično.

Ali, šta se događa kada pretjeramo s konzumacijom sladoleda ili ga jedemo svakodnevno? Tamar Samuels, registrovana nutricionistkinja, izjavila je za "Yahoo" da se suzdržava od označavanja bilo koje hrane (ili učestalosti konzumacije) kao "dobru" ili "lošu".

"To može izazvati osjećaj srama, krivice i straha, što potencijalno može dovesti do nezdravog odnosa prema hrani", rekla je. Osim toga, svako ima svoje prehrambene potrebe, koje se mogu značajno razlikovati od osobe do osobe.

Dijetetičarka dijeli sličan stav: "Ne volim klasifikovati jednu vrstu hrane kao lošu ili vas kao 'lošu' osobu ako je jedete, ali kao što znamo, postoje hranjivije i manje hranjive namirnice", rekla je, dodajući kako je sladoled visoko kalorična namirnica s visokim udjelom šećera i masti u kojoj se može uživati umjereno.

Pretjerana konzumacija sladoleda može imati negativne posljedice po zdravlje. Sladoled je obično bogat kalorijama i šećerom. Pretjerana konzumacija može dovesti do prekomjerne tjelesne težine i povećanog rizika od gojaznosti te razvoja karijesa zbog visokog udjela šećera. Takođe, unos velike količine sladoleda može rezultirati povećanom nivoom šećera u krvi i povećanim rizikom od razvoja dijabetesa tipa 2. Stoga, umjereno konzumiranje sladoleda preporučuje se radi očuvanja zdravlja.

Na tržištu postoji mnogo vrsta sladoleda s različitim nutritivnim vrijednostima, stoga je uvijek važno pročitati etikete. Preporučena dnevna granica unosa šećera koju preporučuje Američko udruženje za srce nije veća od 36g za muškarce i 25g za žene.

Što se tiče zasićenih masti, AHA ne preporučuje unos veći od 13g dnevno za osobu koja konzumira 2000 kalorija dnevno. Dakle, jedna porcija sladoleda može sadržavati gotovo cijeli dnevni unos šećera i zasićenih masti. Registrovana nutricionistkinja Edvina Klark ističe da iako je istina da je sladoled bogat zasićenim masnoćama i šećerom, može biti dio zdrave ishrane ako se konzumira umjereno, prenosi "Klik".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.